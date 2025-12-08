Дори без сутиен: Голямата надежда на Германия няма за участва на олимпийски игри!

През февруари ни предстои светът да се превърне в зимни олимпийски игри! Най-важното спортно събитие отново ще превземе ежедневието ни, но не и това на Виктория Хансова.

Красивата германка е на 21 години и е една от изгряващите звезди в скелетона - спускането с шейни по улей за бобслей. Само че Вики няма да участва на олимпийските игри в Милано/Кортина заради... теглото си.

Младата звезда дори се прости със сутиена си на претеглянето, но и това не помогна!

Нормите

Пред германското издание WELT световната шампионка за девойки разкри, че е изключително разочарована от ситуацията. Тя поясни и на какво са подложени тя и конкурентките ѝ.

"Нямаме категории по тегло, но имаме ясно определено максимално тегло. Заедно с шейната, мъжете могат да тежат до 120 килограма, жените - до 102 кг. Това е ограничението, което е от значение за нас. За съжаление!", обясни тя.

Самата Виктория е висока 178 сантиметра. Шейната ѝ тежи между 29 и 37 кг, така теглото ѝ може да варира от 65 до 72 кг. На квалификациите за олимпийските игри в Лилехамер, германката трябвало да бъде 71 кг.

Тя обаче била... 76 кг.

Борбата

Младата звезда в скелетона заяви, че е предприела спешно отслабване и накрая се е мерила и без спортния си сутиен от отчаяние.

"Треперих, краката ми не ме държаха. В седмицата преди състезанието мислех само за това! Как да достигна точното тегло? Беше огромен стрес! Почти не ядях, взимах постоянно горещи душове, увивах се с топли одеяла, за да сваля. В деня на състезанието отидох да тичам в 4 сутринта, не бях яла, а само бях пила кафе. Това не беше никак професионално.

Помислих си дори "Колко тежи този спортен сутиен?" и го махнах! Даже обмислях да си отрежа косата! Звучи ви смешно, но е доста плашещо", споделя тя.

В крайна сметка Виктория (и шейната ѝ) влезли в мечтаните 102 кг. Но резултатите ѝ били разочароващи и не стигнали за квота за олимпийските игри.

Решението

Според Хансова, правилото за килограми е абсурдно.

"Теглото ми е нормално и е в напълно здравословен диапазон за състезателни спортове. Въпреки това съм принудена да покривам същите критерии като спортистите, които са високи 1,60 метра. Резултатът е, че постоянно мисля с числа: „Ако ям толкова, може да съм над лимита.“ Но скелетонът трябва да е свързан с времето, техниката, смелостта и прецизността – не с математиката на кухненски кантар.

За нас, жените, менструалният цикъл също има влияние. По време на определени фази – особено около менструацията ми – задържам вода и автоматично тежа повече. След това правя лимфен дренаж, планирам храната и напитките си още по-стриктно – и изведнъж един напълно нормален, здравословен телесен процес става „проблем“. Това е наистина психически изтощително", категорична е 21-годишната спортистка.

