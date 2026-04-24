Дудова пребори корава шведка за европейски бронз

Четвърти медал за България в Тирана

Четвърти медал за България на европейското първенство по борба в Тирана (Албания)! Донесе го Биляна Дудова, която спечели бронз в кат. до 62 кг свободен стил. В битката за отличието тя се справи със Сара Йохана Линдборг (Швеция).

Така националният отбор добави към златото на Кирил Милов (97 кг), среброто на Семен Новиков (87 кг) и бронза на Стефан Григоров (55 кг).

За Дудова това е осмо отличие на европейски първенства след титлите през 2017, 2018, 2019 и 2021, среброто през 2020 и бронзовите отличия през 2023 и 2025 г. Тя е и световна шампионка от 2021-ва в кат. до 59 кг.

Финалният щурм

Двубоят беше изключително напрегнат и в първата част бе отсъдена точка за Дудова заради пасивност на Линдборг. Във втората и българката бе наказана, което изравни резултата и даде предимство на шведката по критерий последна точка.

Дудова имаше минута и половина да атакува и успя да събори Линдборг на тепиха за още две точки. Така българската националка спечели с 3:1 и се качи на почетната стълбичка.

Утре на турнира в Тирана стартират последните петима българи Ердал Галип, Михаил Георгиев, Енгин Исмаил, Ахмед Батаев и Ален Хубулов, а Ахмед Магамаев ще се бори за бронз.

