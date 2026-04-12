на живо
на живо

Два бронза за България от Евро 2026 по скокове на батут

Марияна Узунова грабна две отличия в Портимао

Силен ден за българския батут на европейското първенство в Портимао, Португалия.

Марияна Узунова стигна до бронзовия медал във възрастовата група от 17 до 21 години. Националката ни остана на 7 десети от титлата, след като изигра стабилно комбинацията си и се нареди трета в конкуренцията на над 70 участнички. Златото взе Виктория Асияюк, представителка на неутралните спортисти.

Малко по-късно тя добави още едно отличие в кариерата си, след като заедно с Калоян Петров завоюваха бронза в синхронните скокове.

В позиция за медал: България гони европейско отличие в батута

Общо 13 състезатели представиха България на европейския шампионат в Португалия.

"За първи път на eвропейско първенство влиза и младежката възрастова група от 17 до 21 години", сподели генералният секретар на федерацията и член на Техническия комитет към Световната гимнастика – Мариела Стойчева.

