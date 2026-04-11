В позиция за медал: България гони европейско отличие в батута

Калоян Петров и Марияна Узунова са на финал в смесените синхрони

Калоян Петров и Марияна Узунова ще се борят за медал от европейско първенство!

Двамата са представители на България на първенството по скокове на батут до 21 години, което се провежда в Портимао, Португалия.

В квалификациите при смесените синхронни скокове те завършиха квалификациите с трети резултат.

Това не е единственият български успех! 

В синхронните скокове при девойките Мирела Косева и Цветелина Йоргова продължават към полуфиналите с осми резултат. В квалификациите отпаднаха двойките Микаела Христова/Сияна Павлова и Цветин Стоянов/Александър Райчев.

Надпреварата продължава с полуфиналите и финалите в различните възрастови категории.

 
европейско първенство батут Калоян Петров Марияна Узунова

Най - важното

Съдията на ЦСКА - Левски: Фен на

Съдията на ЦСКА - Левски: Фен на "червените" ли е Мариян Гребенчарски?

Гръцката Ким Кардашиан издирва Ноле Джокович! Вижте какво иска от него! (ВИДЕО)

Гръцката Ким Кардашиан издирва Ноле Джокович! Вижте какво иска от него! (ВИДЕО)
МВР забрани дроновете на ЦСКА - Левски. Вижте другите промени!

МВР забрани дроновете на ЦСКА - Левски. Вижте другите промени!

Отменете световното! Португалия го спечели с песен! (ВИДЕО)

Отменете световното! Португалия го спечели с песен! (ВИДЕО)
Как успешно да поискаш ръката на непълнолетната дъщеря на Тайсън Фюри?

Как успешно да поискаш ръката на непълнолетната дъщеря на Тайсън Фюри?

Последни новини

Гръцката Ким Кардашиан издирва Ноле Джокович! Вижте какво иска от него! (ВИДЕО)

Гръцката Ким Кардашиан издирва Ноле Джокович! Вижте какво иска от него! (ВИДЕО)
МВР забрани дроновете на ЦСКА - Левски. Вижте другите промени!

МВР забрани дроновете на ЦСКА - Левски. Вижте другите промени!

Кирил Милов пред bTV: Завръщането в националния е подарък за Великден! (ВИДЕО)

Кирил Милов пред bTV: Завръщането в националния е подарък за Великден! (ВИДЕО)
Съдията на ЦСКА - Левски: Фен на

Съдията на ЦСКА - Левски: Фен на "червените" ли е Мариян Гребенчарски?

