В позиция за медал: България гони европейско отличие в батута

Калоян Петров и Марияна Узунова ще се борят за медал от европейско първенство!

Двамата са представители на България на първенството по скокове на батут до 21 години, което се провежда в Портимао, Португалия.

В квалификациите при смесените синхронни скокове те завършиха квалификациите с трети резултат.

Това не е единственият български успех!

В синхронните скокове при девойките Мирела Косева и Цветелина Йоргова продължават към полуфиналите с осми резултат. В квалификациите отпаднаха двойките Микаела Христова/Сияна Павлова и Цветин Стоянов/Александър Райчев.

Надпреварата продължава с полуфиналите и финалите в различните възрастови категории.