Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Никол Филипова и Елена Михайлова завършиха втори в синхроните

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Българският национален отбор по скокове на батут завоюва втория си сребърен медал на световното първенство в Памплона.

Никол Филипова и Елена Михайлова издържаха на напрежението в синхронната надпревара и се класираха на второто място, като отстъпиха само на състезаващите се като неутрални спортисти представителки на Беларус.

Започна се! Първи медал за България (ВИДЕО)

Медалът е втори за Никол, след среброто е индивидуалния батут, където Елена остана четвърта.

При синхроните двойки във възрастовата група до 14 години Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова не успяха да се преборят за отличие. Те останаха четвърти във финала.

Няма спиране - още три финала за България на батут (ВИДЕО)

 
Испания световно първенство медал сребро скокове на батут беларус Елена Михайлова Никол Филипова синхронни скокове

