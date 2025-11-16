Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Българският национален отбор по скокове на батут завоюва втория си сребърен медал на световното първенство в Памплона.

Никол Филипова и Елена Михайлова издържаха на напрежението в синхронната надпревара и се класираха на второто място, като отстъпиха само на състезаващите се като неутрални спортисти представителки на Беларус.

Медалът е втори за Никол, след среброто е индивидуалния батут, където Елена остана четвърта.

При синхроните двойки във възрастовата група до 14 години Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова не успяха да се преборят за отличие. Те останаха четвърти във финала.

