Разводът на годината: Как бракът на Бланка се разпадна пред очите на всички?

През юни 2024 г. бившата лекоатлетка видя женски крака в стаята на съпруга си

Разводът на годината: Как бракът на Бланка се разпадна пред очите на всички?

Краят на юни 2024 г. се оказа съдбовен момент за Бланка Влашич. Точно тогава тя разбра, че съпругът ѝ, известният спортен журналист Рубен ван Гюхт, ѝ изневерява – и не само това, случи се буквално пред очите ѝ по телевизията.

Ван Гюхт бе на европейското първенство в Германия, а по време на едно от включванията му на живо внимателни зрители забелязаха... женски крака зад него.

Октомври 2025 г. бележи нов етап – Бланка е в процес на развод с белгийския журналист. Много от хърватската аудитория се зарадва на усмивката ѝ на предаването „Добро утро, Хърватия“, където обаче тя избра да не коментира личния си живот.

Снимка: Reuters

Междувременно Рубен сам разкри, че двамата са живели в отворен брак. По-късно излезе наяве, че той има връзка с белгийската писателка Шарлот ван Лой.

Легендарна атлетка разбра на живо в ефир, че мъжът ѝ изневерява (ВИДЕО)

В социалните мрежи тя призна, че са заедно вече шест години и в последните четири са споделяли общ дом – всичко това, докато журналистът е женен за Бланка, с която сключи брак през май 2022 г. и от която няколко месеца по-късно се роди синът им Мондо.

Снимка: БГНЕС

„Провалът е част от пътя – и спортния, и житейския. Всеки неуспех има принос за израстването ми много повече от успехите“, сподели Бланка пред камерата. В спортен план върховото ѝ постижение остава впечатляващите 208 см в скока на височина – само сантиметър по-малко от дългогодишния рекорд на Стефка Костадинова, който вече бе подобрен. 

Бланка Влашич, която разбра в ефир, че мъжът ѝ изневерява: Срещнах Бог
 
