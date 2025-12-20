Джейк Пол: Просто се уморих

Умората е в основата на загубата му от Антъни Джошуа. Това смята ютубърът Джейк Пол, който беше нокаутиран в шестия рунд от бившия двукратен обединен световен шампион в тежката категория на бокса.

„Чувствам се добре“, каза Пол, с баланс 12-2 (7 нокаута), след мача на ринга. „Беше забавно. Обичам този спорт. Дадох всичко от себе си. Това е ш*бана лудост. Изкарах си страхотно. Човече, аз вече съм спечелил във всяко едно отношение в живота – семейството ми, красивата ми годеница. Този спорт ми помогна толкова много. Между другото, мисля, че челюстта ми е счупена", каза Пол, който понесе мощен десен в края.

"Антъни е страхотен боец и ме смляха здраво, но за това е този спорт. Ще се върна и ще продължа да побеждавам"

Снимка: Reuters

Пол мечтае за шампионски пояс

"Честно казано, просто се уморих. Беше прекалено трудно да се справям с тежестта му. Мисля, че ако имах по-добра издръжливост, можех да продължа и да се бия по-дълго. Но той беше невероятен. Удря много силно, а аз направих най-доброто, на което съм способен"

"Ще излекуваме счупената челюст, ще се върнем и ще се бием с хора от моята категория, ще гоним световната титла в полутежка категория. Обичам това до лудост и в даден момент ще се върна, за да спечеля световен шампионски пояс.", коментира Пол, който планира "кратка почивка".

Снимка: Reuters

За Пол това бе 14-и мач като професионалист и втора загуба след тази допусната от друг британец - Томи Фюри през февруари 2023 г.

Антъни Джошуа има срещу името си 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг.

