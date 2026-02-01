Еди Пенев: Дори в САЩ спазвам българските традиции. Правя си Шопска салата! (ВИДЕО)

Преди седмица един от успешните ни представители в спортната гимнастика в последните години - Еди Пенев, сложи окончателно край на кариерата си.

Той се оттегли на 35 години, с 3 златни медала на земя от Челъндж купи и с няколко участия във финалите на европейски първенства.

Пенев е роден в София, но от дете живее в САЩ. А пътят към залата за гимнастика е проправен естествено - и майка му Юлита, и баща му Мариян са били част от националния отбор на България.

Помня батутите

"Родителите ми се преместиха в САЩ, когато бях на 3 години, за да имат най-добрите шансове да станат треньори. След години си отвориха своя зала. Там съм израснал и досега там тренирам. В САЩ имаха най-много възможности. Майка ми и баща ми, когато дойдоха в Америка, ме взимаха в залата. Бях около тях и само си играех, не беше нещо сериозно, нямах надежди за олимпийски игри или да ставам супер гимнастик. Гледаха ме отстрани, работеха с децата, а аз се учих. Помня само как съм скачал на батут", разказа той в "Тази събота и неделя".

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Eddie Penev (@eddie_penev)

"Въпреки че съм израснал в САЩ, имам семейство в България. Най-редовно си идвахме. Спазваме традициите по празниците. Винаги България е била близка до мен. Кухнята е просто най-хубавата в целия свят! Винаги правя Шопска салата и баница. Доматите тук не са като в България!", смее се Пенев.

След гимнастиката... пак гимнастика

"Няма перфектното време, в което да приключиш. Животът не спира след гимнастиката. Аз съм на 35 години все пак. Искам да завърша с успешна година без контузии и без травми. Това го постигнах тази година. Имам много възможности да работя в университетите като треньор и гледам в тази посока", категоричен е Пенев.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Eddie Penev (@eddie_penev)

Той споделя, че често влиза в ролята на треньор за брат си Кевин, който също е част от българския отбор.

