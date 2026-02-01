bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Еди Пенев: Дори в САЩ спазвам българските традиции. Правя си Шопска салата! (ВИДЕО)

Животът не спира след гимнастиката, каза един от успешните ни гимнастици, който се отказа от спорта преди дни

Преди седмица един от успешните ни представители в спортната гимнастика в последните години - Еди Пенев, сложи окончателно край на кариерата си. 

Той се оттегли на 35 години, с 3 златни медала на земя от Челъндж купи и с няколко участия във финалите на европейски първенства. 

Пенев е роден в София, но от дете живее в САЩ. А пътят към залата за гимнастика е проправен естествено - и майка му Юлита, и баща му Мариян са били част от националния отбор на България. 

Помня батутите

"Родителите ми се преместиха в САЩ, когато бях на 3 години, за да имат най-добрите шансове да станат треньори. След години си отвориха своя зала. Там съм израснал и досега там тренирам. В САЩ имаха най-много възможности. Майка ми и баща ми, когато дойдоха в Америка, ме взимаха в залата. Бях около тях и само си играех, не беше нещо сериозно, нямах надежди за олимпийски игри или да ставам супер гимнастик. Гледаха ме отстрани, работеха с децата, а аз се учих. Помня само как съм скачал на батут", разказа той в "Тази събота и неделя".

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Eddie Penev (@eddie_penev)

"Въпреки че съм израснал в САЩ, имам семейство в България. Най-редовно си идвахме. Спазваме традициите по празниците. Винаги България е била близка до мен. Кухнята е просто най-хубавата в целия свят! Винаги правя Шопска салата и баница. Доматите тук не са като в България!", смее се Пенев.

След гимнастиката... пак гимнастика

"Няма перфектното време, в което да приключиш. Животът не спира след гимнастиката. Аз съм на 35 години все пак. Искам да завърша с успешна година без контузии и без травми. Това го постигнах тази година. Имам много възможности да работя в университетите като треньор и гледам в тази посока", категоричен е Пенев.

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Eddie Penev (@eddie_penev)

Той споделя, че често влиза в ролята на треньор за брат си Кевин, който също е част от българския отбор.

