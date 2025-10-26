bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Една от най-добрите в света: Дайте паспорт на детето ми и ще играя!

Огромен скандал в хандбала

Една от най-добрите в света: Дайте паспорт на детето ми и ще играя!

Една от най-добрите хандбалистки в света - Нора Мьорк, не е сигурна дали ще играе на световното първенство, което трябва да започне на 26 ноември в Германия. 

Причината е... липса на паспорт

Но не за нея, а за шестмесечната ѝ дъщеря. 

Без паспорт

Нора Мьорк е десен бек на Айсберг - тим от датското първенство. Тя е и звездата на норвежкия национален отбор, с който в има в колекцията си олимпийска титла от Париж 2024, две световни и пет европейски първи места. 

Преди 6 месеца тя стана майка, но бързо се върна на терена и дори вече има един мач за тима си, а и повиквателна за националния отбор. 

Само че не е ясно дали ще се отзове за така важното световно. 

"Проблемът е, че ми искат акт за раждане на детето. Бащата е швед, аз съм норвежка, дъщеря ми е родена в Дания. От там не можеш да вземеш акт за раждане, ако детето не е кръстено. Да, може да пропусна това световно, но нямам намерение да съм далеч за 3 седмици от шестмесечното ми дете. Твърде дълъг период е", бе категорична пред медиите 34-годишната хандбалистка. 

След нейните думи, селекционерът Оле Густав Гекстад се обърна към властите в Норвегия:

"Единствената опция е да издадат веднага паспорт на дъщеря ѝ!". 

Тира - дъщерята на Нора, се роди през май. Бащата Джери Толбринг също е хандбалист. 

Семейството

Голямата звезда на Норвегия идва от хандбално семейство. 

През 2018 г. близначката ѝ Теа обяви оттегляне от спорта заради тежки контузии, но не преди да спечели 7 титли на Норвегия. 

Баща им също е играл хандбал. 

Тагове:

паспорт национален отбор световно първенство норвегия майчинство дъщеря хандбал Нора Мьорк

