Елитът на батута е в Памплона, България атакува отличията

В конкуренцията на повече от 400 състезатели, българският национален отбор по скокове на батут ще преследва медали на световното първенство в Памплона. Испанският град приема надпреварите във всички възрастови групи.

Родните представители вече показаха своите композиции при мъжете и жените. Страната ни завърши с 47-о място на Мариян Михалев и 35-о на Христина Пенева в индивидуалната надпревара.

На ход са подрастващите

От днес в надпреварата се впускат юношите и девойките, както и по-малките възрастови групи, които ще си разпределят общо 32 комплекта медали.

България ще бъде представена от 22-ма спортисти.

Преди две години, на шампионата на планетата в Бирмингам, страната ни спечели 4 отличия - едно сребърно и три бронзови.

Александра Вакарелска и Кристина Колева станаха световни вицешампионки, отстъпвайки само на японките. 13-годишните тогава Георги Георгиев и Цветин Стоянов се състезаваха с 16-годишни, но стигнаха до третото място. Бронз при синхроните взеха Ангелов/Димитров и Христова/Пеева.

В присъствието на Русия

Тази година конкуренцията на шампионата ще бъде още по-жестока, заради завръщането на представителите на Русия, които ще се участват като неутрални спортисти.

Тежките квалификации започват днес, 13 ноември в 9 сутринта и ще продължат до 22 часа.

