Има 19 милиона, но продава мостри на парфюми, стари дрехи и прахосмукачки. Сериозно?

Представете си това: спечелила почти 19 милиона долара, носителка на титлата от Ролан Гарос, носеща Chanel и Hermès на Малдивите… и въпреки това продава стари мостри на парфюми, дрехи и дори прахосмукачки на Instagram акаунт, който почти звучи като шега: joclothes1997.

Феновете следят с интерес

Да, сериозно. Докато феновете ѝ се възхищават на всяко нейно движение на корта, Елена Остапенко предлага на последователите си полуотворени Emporio Armani и Louis Vuitton мостри за 5–15 евро. Защо?

И да не говорим за останалите „дреболии“: прахосмукачка Dyson за 350 евро, лъскави кутии за съхранение по 5 евро… и дори тенис екипът ѝ от "Ролан Гарос" 2024, който все още очаква своя купувач.

"Това е просто допълнителен доход"

Ако си мислите, че това е странно за милионерка, не сте сами. Но спортисти като Джесика Пегула признават: „Изумена съм, но я уважавам. Това е просто допълнителен доход.“

Феновете обаче бързо научават, че това не е просто продажба на вещи. Това е смела игра на контрасти – шампионка на световно ниво, която успява да направи своя личен гардероб толкова достъпен и… обикновен. Чанти за стотици евро до дрехи за 100 евро, всичко в духа на устойчивото потребление и винтидж културата.

