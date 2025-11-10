Епизод 1: Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

В нощ, в която Токио няма да мигне, един българин ще се качи на ринга. А в ръкавиците си ще носи цяла нация.

15 ноември. Стоян Копривленски излиза в битка за световната титла на К-1. Гледайте и трите му битки по пътя към защитата на пояса на световен шампион в кат. до 70 кг единствено и ексклузивно на този адрес: www.voyo.bg.

Първият мач се очаква да започне около 08:00 ч. в събота сутрин.

Началото

21 юни 1994 година. В Бургас се ражда момче, което по-късно ще нарекат „Снайпера“.

Като дете Стоян мечтае не за ринг, а за стадион. Първо избира футбола и му остава верен 5 години. На 15 взима решението, което ще промени живота му: влиза в залата по кикбокс.

Там, в бургаския клуб „Самурай“, той сменя футболната топка с ръкавици. Мотивът му е прост и болезнено искрен - да стане по-силен, да се научи да се защитава.

Следват години, в които натежават не килограмите, а характерът. Редица аматьорски мачове, в които той трупа опит, победи и белези.

През 2014 г. той носи медал от европейското първенство в Билбао в стил K-1, категория до 71 кг - първото голямо доказателство, че момчето от Бургас не просто мечтае, а върви нагоре.

Ч овекът , който го направи машина

Но за да си най-добрият, понякога трябва да напуснеш дома си. Стоян заминава за Нидерландия и започва да тренира в легендарната зала Mike’s Gym под ръководството на Майк Пасение - човекът, изградил десетки световни шампиони.

Снимка: Миряна Мирочник

Паралелно с тренировките той завършва и ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ - още едно доказателство, че пътят му не е само сила, а и ум, и характер.

Истинският пробив идва през 2017 г., когато влиза в престижната кикбокс организация - GLORY.

Не всичко е приказка - след като печели турнира на претендентите в леката категория, идват тежките уроци. Мачове, в които често е на ръба на победата, но ръката му не е вдигната.

Юли 2024 г., Токио. След години върхове и падения, Стоян влиза в най-голямото предизвикателство в кариерата си - турнира K-1 World MAX 2024.

Една вечер, три мача, един шампион

В четвъртфинала срещу него застава легенда - Буакау Банчамек, човек, когото светът е свикнал да вижда като непоклатим фаворит.

Но тази нощ сцената е за друг. Стоян изиграва тактически перфектен мач и печели с единодушно съдийско решение, прекъсвайки дългата серия на спортната икона.

Трудна победа в полуфинала, а след това и технически нокаут в първия рунд на финала за една нощ превръщат момчето от Бургас в световен шампион. А пътят му е извървян честно - с труд, дисциплина и без да забравя откъде е тръгнал.

Днес му предстои ново изпитание - финалният турнир K-1 World MAX 2025 в Токио, където отново ще се бие за мястото си на върха.

Съперниците се сменят, форматите се променят, но нещо остава същото - той влиза в ринга със същата причина, с която някога е прекрачил прага на първата зала: да бъде по-добър от вчера.

Историята на Стоян Копривленски не е само кикбокс. Тя е за всички, които някога са се чувствали слаби и без посока.

И, когато на 15 ноември Стоян Копривленски се качи на ринга в Токио, знайте, че зад него освен Майк Пасение, семейството и приятелите, стоят всички момчета и момичета, които мечтаят да излязат от своя квартал и да стигнат до своята световна титла.

За някои това е просто мач.

За него - това е животът му.

И най-хубавото е, че историята на Стоян Копривленски продължава.

Защитата на пояса за най-добрия български кикбоксьор е в събота, 15 ноември в 08:00 ч. в Токио. Бойната гала може да гледате ексклузивно на Voyo.bg.

Снимка: Миряна Мирочник

Ако искате да се докоснете още до света на Стоян Копривленски, вижте първия епизод от Сезон 2 на специалната ни рубрика, посветена на него на онлайн платформата VOYO - ТУК.

Епизод 1 ви очаква - ТУК.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK