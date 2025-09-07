Копривленски пред bTV: България си ми е на първо място, няма друга! (ВИДЕО)

Подготовка в Нидерландия. Победи в Япония. Но винаги с България в сърцето! Това е пътят на Стоян Копривленски към върховете в кикбокса.

В интервю пред bTV, след като започна с успех участието си в квалификационния турнир за световната титла от сериите К-1, родният боец заяви, че да развява българския флаг по света му носи най-голямо удовлетворение.

"България си ми е на първо място, няма друга! Много се радвам, че имам японски фенове, тук дори видях и български флагове, след това срещнах няколко българина, които са дошли да ме подкрепят. Това ме зарадва изключително много. Говори за уменията ми, за качествата ми като боец, че ме подкрепят и това е добре и за нашата нация, че с моите битки аз разпространявам българския флаг"

Снимка: facebook/StoyanKoprivlenski

Изяде Краля на бургерите

"Доволен съм, че се класирах за турнира - за осмицата на 15 ноември и това беше най-важното тази вечер - победа. Винаги, когато играеш с шампиона или с по-сериозен противник от тебе, си няколко идеи по-фокусиран и по-изострен и даваш 120% от възможностите си"

"Така че Цапу надхвърли себе си. Надхвърли това, което бях гледал в предишни мачове. Игра доста добре, но смятам, че го надиграх напълно. Основно в първите два рунда нямаше никакви шансове, почти не получих удари. Доволен съм, че мачът мина гладко, без контузии и се класираме за финала"

"Най-важното е победата. Не всеки мач се получава по начин, който искаш, не всеки път успяваш да нокаутираш противника. Все пак и той е тренирал, и той излиза да те победи, и той е дал всичко от себе си. За момента съм единствено доволен от победата и смятам, че ще се представя още по-добре в турнира на 15 ноември"

"Апетитът идва с яденето. Когато съм започнал с кикбокса не съм си и помислял, че ще стигна до такова ниво, че ще имам японски фенове или че ще идват българите от цял свят да ме подкрепят тук, но стъпка по стъпка, когато си целеустремен и отдаден в работата си и в това, което обичаш да правиш, нещата се получат"

"Това искам да предам и на младите - да са по-фокусирани и по-отдадени на професията и на работа... Всъщност повече е психология. Менталната битка е по-голямата част от физическата, понеже всички, особено последните 8 боеца, които ще се бият на турнира, са физически и технически подготвени. Вече всичко е в главата - кой ще е по-ментално стабилен и кой ще има по-добра стратегия за битката. Естествено, че искам да спечеля за втора поредна година турнира и ще дам всичко от себе това да се случи.", коментира още Копривленски, който вече има 26 триумфа от 35 мача.

Предишният му успех беше в родния Бургас на гала вечерта BRAVE 97, когато българската кикбокс звезда зарадва публиката с победа с нокаут след коляно в лицето във втория рунд срещу Кубилай Тархан (Турция).

