Неочакван обрат! Стоян Копривленски с нов съперник за световната титла

Стоян Копривленски ще има нов съперник в Япония. Това стана ясно по-малко от месец преди зрелищния финал в турнира на K-1 World Max в категория до 70 кг. Зрелището е предвидено за 15 ноември в Токио.

Тайландецът Херкулес Фетсимеан идва от най-силната школа в света за муай тай и ще заеме мястото на бразилеца с японски паспорт Минору Кимура, който отпада от битката за световната титла заради контузия.

На 15 ноември българинът ще защитава шампионския си пояс, който спечели през 2024 г., а правилата са сурови – три битки в рамките само на една вечер. Снайпера излиза с впечатляваща визитка и 26 победи в 35 мача, както и шансът да стъпи на световния връх във веригата за втори пореден път.

Припомняме, че на 7 септември най-добрият български кикбоксьор победи със съдийско единодушие - 3:0 Денис Цапу, известен с прякора си Краля на бургерите, в големия сблъсък в японската столица Токио. Именно с този успех, Снайпера се класира за финалния турнир.

В интервю пред bTV тогава бургазлията заяви, че да развява българския флаг по света му носи най-голямо удовлетворение. "България си ми е на първо място, няма друга! Много се радвам, че имам японски фенове, тук дори видях и български флагове, след това срещнах няколко българина, които са дошли да ме подкрепят.

Това ме зарадва изключително много. Говори за уменията ми, за качествата ми като боец, че ме подкрепят и това е добре и за нашата нация, че с моите битки аз разпространявам българския флаг", каза Копривленски.

