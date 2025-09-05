bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Епизод 10: Копривленски - тихият самурай, който води битка с последните килограми (ВИДЕО)

Един от най-важните мачове в кариерата на българския кикбоксьор е на 7 септември в Токио

Година след като вдигна високо българското знаме редом до трофея от K-1 World Max, Стоян Копривленски се завръща там, където мечтата му се сбъдна - в Токио. Този път обаче той каца в Япония като шампион, като фактор в кикбокса, като човек, с който всички противници трябва да се съобразяват! 

На 7 септември Копривленски започва защитата на своята световна титла.

Клишето гласи, че е по-лесно да се качиш на световния връх, но е по-трудно да се задържиш там. Зад тези думи обаче има толкова много история, пот, кръв и човешки съдби, доказали ги на практика.

Само след два дни Стоян Копривленски ще се изправи срещу Денис Цапу от Молдова в квалификационен мач за финалите на World Max 2025. Това ще бъде и първото му излизане на ринга от участието му в BRAVE в Бургас през юли.

Факторите

Когато ние тръгнахме към Токио, Стоян вече беше там. Беше започнал своята подготовка и му оставаше най-мъчното за един спортист - да свали килограми. 

Снимка: Миряна Мирочник

Професионалистите се познават по това, че минимизират влиянието на външните фактори. В случая имаме часовата зона (Токио е с 6 часа напред от София) и климатичните условия (изключителна влажност, гарнирана с високи градуси).

Но пък за един истински самурай това е само поредното предизвикателство. Силата на тялото идва от силата на духа! А след 9 епизода с Копривленски, може да гарантираме, че той има всички качества на японските войни! 

На битка с... килограмите

Стоян Копривленски се бие при 70-килограмовите, което го принуждава да сваля с цената на изтощителни тренировки. Въпреки строгата диета и режим, които спазва, в момента му се налага да смъкне още килограм от теглото си, за да попадне в нормите. За да успее, в поредни дни се подлага на изтощение, до тотално изцеждане.

Снимка: Миряна Мирочник

В този период Стоян не говори много. Допуска ни до себе си, до процеса, до мига на страданията на тялото. 

Но е тих! Съсредоточен! Ясно се вижда, че в душата му се изгражда онази войнствена личност

За да се появи боецът, от момчето от Бургас трябва да се излее доста... пот. Виждаме тази "жертва", когато той слиза от пътеката. Наоколо е мокро. 

Снимка: Миряна Мирочник

И тогава осъзнаваме нещо - Стоян работи усилено и съсредоточено, без дори да е сигурен, че ще стигне до крайната цел.

Дълъг престой на пътеката, скокове с въже в кратки серии с изключителен интензитет и специално облекло - всичко това води само към ринга на 7 септември.

А дали ще му отвори още врати? Оставаме с него в Токио, за да разберем! А на вас ще ви преразкажем в епизодите ни тук, както и в предаванията ни в ефира на bTV! 

Снимка: Миряна Мирочник

