Епизод 11: Стоян Копривленски ще вечеря с противника на ринга (ВИДЕО)

Ден остава до един от най-важните мачове за 2025 година за Стоян Копривленски.

В Токио, тази неделя, 7 септември, Снайпера излиза срещу Денис Цапу в квалификационен турнир за световната титла от сериите К-1.

Залогът е изключително важен - място в турнира, в който родният кикбоксьор триумфира през миналата година.

Късметът

Ние следваме Стоян неотлъчно и знаем какво му е - тежки тренировки, много пот, много усилия. И много надежда.

"Няма ли я здравата работа, само с тази доза късмет, нищо няма да се получи", казва той.

За да бъдеш в пълна бойна готовност за подобна среща е необходим перфектният микс - кондиционна подготовка, разузнаване на съперника, фокус върху стратегията по време на битката на ринга и психологическа издръжливост.

Но той не е сам в това приключение. До него са двама от най-добрите треньори в бойните спортове в света!

Пасение и Гадум

Със сигурност неговият щаб се е погрижил за всеки един от изредените елементи, но до голяма степен всичко зависи от самият Копривленски. Той вече има натрупан опит и знае, че за да станеш голям шампион са необходими големи жертви. Сега обаче има мишена на гърба си. Всеки иска да го бутне от трона на шампиона. Само от него зависи да остане на него.

Във втория ден, в който екип на bTV проследи тренировката му в Токио, едно става ясно - изтощението преди подобни сблъсъци на ринга може да бъде тотално.

Един от големите източници на това изтощение е свалянето на килограми. Необходима процедура, за да се влезе в категорията.

Процесът започва много преди датата на мача, но е бавен, мъчителен и тормозещ психиката. Тук всеки грам има значение. А видиш ли цифричките да показват различен резултат от желания, няма как в даден момент да не дойде и отчаянието. Тогава обаче стискаш зъби, слагаш тренировъчния екип и продължаваш да гониш желаните килограми.

Точно това прави Стоян Копривленски заедно със своите треньори и пътеводители към шампионските пояси - Майкъл Пасение и Мелайно Гадум.

Говорим и с кикбокс звездата ни за хранителния режим - какви са ограниченията, позволените и забранените продукти преди мачове от подобен ранг. Японската кухня е доста специфична, но забранените изкушения в нея са малко. Копривленски се е адаптирал и към нея и без проблеми я заменя с европейската, с която е свикнал.

Още за последните дни дни преди битката и за хапването и липсата на храна - във видеото:

