Епизод 3: По стъпките на шампиона - да бъдеш Стоян Копривленски за ден (ВИДЕО)

Следваме режима на звездата ни в навечерието на турнира за световната титла в К-1

България може да има своя двукратен световен шампион по кикбокс тази събота. Стоян Копривленски ще защитава титлата си в К-1 World Max след фурора миналата година.

Надпреварата има изключително нестандартен формат - 3 мача в рамките на ден, за да се провъзгласиш като номер 1. Единствено на www.voyo.bg в събота от 08:00 ч. може да гледате битките на ринга на Стоян Копривленски в Токио.

В обувките на шампиона

В епизод 3 от дигиталната поредица, посветена на 31-годишния бургазлия, ще се поставим на негово място. Поне до колкото е възможно.

В епизод 2 Стоян ни разказа какъв е неговият режим, колко пъти тренира, какво включва тази тренировка, хранителен режим и такъв за сън.

Снимка: Миряна Мирочник

Останах силно впечатлен от ограниченията, които Копривленски сам си налага в името на една цел: свалянето на килограми и влизането в категорията за битките в събота.

Душ, миене на лице и зъби

Денят започва по стандартния начин - с душ, измиване на лице, зъби и обличане. До тук нормална програма и в моето ежедневие.

Разликите тепърва предстоят - нито менюто е "моето", нито бих пил толкова малко вода на ден, а какво остава да прекарам толкова време на пътеката за бягане. Точно този режим обаче че провокира да се поставя поне за мъничко в обувките на най-добрия ни състезател в К-1, който е стигнал до тук с воля, дух и борба.

Снимка: Миряна Мирочник

Борба със самия себе си, а и с всички останали фактори, които могат да повлияят в мисията - качване на световния връх.

Мнозина може да не си дават сметка колко коства в подобен спорт да бъдеш на върха. "Амортизацията" в чисто психологически план е стряскаща, а физическото изтощение е способно да пречупи духа на всеки. Не и на елитните спортисти, вглъбени в мисълта да бъдат шампиони и тези, които са сериозни в постигането на мечтите. Е, убедих се, че това не е никак лесно.

Какво е да бъдеш в битка с времето и килограмите?

С помощта на Стоян Копривленски и екипа му, които ме допуснаха до неговата тренировка, осъзнах какво е да бъдеш в битка с времето и килограмите.

Снимка: Миряна Мирочник

За разлика от Стоян, аз не се качих на кантара, защото не съм притиснат от обстоятелствата да го правя. Не искам обаче да си представям на него какво му е в тази неравностойна битка между часовник, килограми и нормалното за всеки човек желание да консумира любимата храна и напитки.

Снимка: Миряна Мирочник

Гледайте Стоян Копривленски в K-1 World Max тази събота от 8:00 ч. българско време само на VOYO.BG. Епизодите, посветени на този турнир също ви очакват всеки ден на онлайн платформата VOYO.BG.

Епизод 1 можете да намерите - ТУК.

Епизод 2 може да намерите - ТУК.

Неочакван обрат! Стоян Копривленски с нов съперник за световната титла

