Епизод 3: По стъпките на шампиона - да бъдеш Стоян Копривленски за ден (ВИДЕО)

България може да има своя двукратен световен шампион по кикбокс тази събота. Стоян Копривленски ще защитава титлата си в К-1 World Max след фурора миналата година.
Надпреварата има изключително нестандартен формат - 3 мача в рамките на ден, за да се провъзгласиш като номер 1. Единствено на www.voyo.bg в събота от 08:00 ч. може да гледате битките на ринга на Стоян Копривленски в Токио.
В епизод 3 от дигиталната поредица, посветена на 31-годишния бургазлия, ще се поставим на негово място. Поне до колкото е възможно.
В епизод 2 Стоян ни разказа какъв е неговият режим, колко пъти тренира, какво включва тази тренировка, хранителен режим и такъв за сън.
Останах силно впечатлен от ограниченията, които Копривленски сам си налага в името на една цел: свалянето на килограми и влизането в категорията за битките в събота.
Денят започва по стандартния начин - с душ, измиване на лице, зъби и обличане. До тук нормална програма и в моето ежедневие.
Разликите тепърва предстоят - нито менюто е "моето", нито бих пил толкова малко вода на ден, а какво остава да прекарам толкова време на пътеката за бягане. Точно този режим обаче че провокира да се поставя поне за мъничко в обувките на най-добрия ни състезател в К-1, който е стигнал до тук с воля, дух и борба.
Борба със самия себе си, а и с всички останали фактори, които могат да повлияят в мисията - качване на световния връх.
Мнозина може да не си дават сметка колко коства в подобен спорт да бъдеш на върха. "Амортизацията" в чисто психологически план е стряскаща, а физическото изтощение е способно да пречупи духа на всеки. Не и на елитните спортисти, вглъбени в мисълта да бъдат шампиони и тези, които са сериозни в постигането на мечтите. Е, убедих се, че това не е никак лесно.
С помощта на Стоян Копривленски и екипа му, които ме допуснаха до неговата тренировка, осъзнах какво е да бъдеш в битка с времето и килограмите.
За разлика от Стоян, аз не се качих на кантара, защото не съм притиснат от обстоятелствата да го правя. Не искам обаче да си представям на него какво му е в тази неравностойна битка между часовник, килограми и нормалното за всеки човек желание да консумира любимата храна и напитки.
Гледайте Стоян Копривленски в K-1 World Max тази събота от 8:00 ч. българско време само на VOYO.BG. Епизодите, посветени на този турнир също ви очакват всеки ден на онлайн платформата VOYO.BG.
