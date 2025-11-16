bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Епизод 7: Токио – обединени в емоциите (ВИДЕО)

Приключението преди голямото предизвикателство

Епизод 7: Токио – обединени в емоциите (ВИДЕО)

Днес ви представяме ви столицата на Япония домакин на турнира K-1 World Max, в който България бе представена от Стоян Копривленски.

В дните преди битката за световната титла по кикбокс успяхме да отделим малко време, за да се потопим в необятния Токио. Сигурен съм, че колкото и дни да прекарате тук, няма да ви стигнат не само защото градът е огромен, а защото има безброй неща, които да видите, опитате и преживеете. Токио винаги ви оставя с усещането, че трябва да се върнете отново.

Изумителна чистота

Още с пристигането си градът впечатлява с нещо уж просто, но отличаващо го от почти всяко място в Европа изумителната чистота. Мислех, че Швейцария е еталон, но Токио е друго ниво.

Метрото е толкова безупречно, че изглежда сякаш влаковете току-що са излезли от завода. Това важи за всичко улици, сгради, ресторанти, пешеходни зони, фасади, градски транспорт, подлези, дори обществените тоалетни.

Япония е истински рай за феновете на комикси

Японците живеят в свой собствен, различен от европейския свят. Често ще видите дълги опашки пред магазини за обувки и дрехи, за да бъде взета предварително поръчана онлайн стока. Същото важи и за модерните заведения, сладоледаджийници и магазинчета за играчки.

А играчките заслужават отделно внимание Япония е истински рай за феновете на комикси, аниме и филмови герои. Колекционерите тук оставят стотици левове, за да допълнят редките фигурки в колекциите си.

Другата голяма странност“ е храната. Освен традиционните рамен, суши и ориз, може да откриете чипс, навъртян на клечка, захаросани ягоди смятани за специалитет сладолед с вкус на матча, а в магазините: студен чай с вкус на царевица, чипс с карамел, сушен сладък картоф, единично парче суши в плик и дори… скакалци.

Защо в Япония няма кошчета за боклук по улиците, какви други необичайни неща ще видите тук и защо пред храмовете се хвърлят стотинки всичко това ще научите в Епизод 7 от нашата дигитална поредица, посветена на Стоян Копривленски.

Очаквайте епизода на voyo.bg.

>Епизод 1 може да намерите - ТУК

Епизод 2 може да намерите - ТУК

Епизод 3 може да намерите - ТУК

Епизод 4 може да намерите - ТУК

Епизод 5 може да намерите - ТУК

Епизод 6 може да намерите - ТУК

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

метро токио европа транспорт храна улици сгради титла чистота загуба кикбокс стоян копривленски К1

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут
Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия
Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)

Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)
Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!

Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!
Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава

Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава

Последни новини

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут
Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

"Живей като шампион": Тайният еликсир на семейство Бекъм (ВИДЕО)
Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?

Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV