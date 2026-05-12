Карабелева стана европейска вицешампионка по таекуондо

Ерика Карабелева стана европейска вицеампионка в кат. до 53 кг на първенството по олимпийско таекуондо, провеждащо се в Мюнхен (Германия).

Националката отстъпи с 0:2 във финала срещу световната шампионка Мерве Динчел (Турция).

Съперничката поведе с 10:2, но Карабелева изравни с мощни атаки, преди Динчел да вземе своето в откриващата част с 12:10. Втората започна по сходен начин, но този път поставената под №1 в схемата туркиня беше убедителна - 16:4.

Среброто в Мюнхен е втoрият най-голям успех за България на еврошампионат след титлата на Кимия Ализаде от Белград през 2024 г.

Днес беше отбелязана 50-годишнината от създаването на Европейския Таекуондо Съюз в присъствието на вицепрезидента на централата Слави Бинев и председателя на БОК Весела Лечева.

Пътят към финала

Карабелева започна с успех над испанката Лаура Родригес с 2:1 части (3:4, 10:1, 10:1), след което на четвъртфиналите се справи с 2:0 (9:6, 15:5) срещу Озана Радич (Хърватия), с което си гарантира място на почетната стълбичка.

На полуфинал българката се наложи с 2:0 над Джоди Маккю (Великобритания). Тя взе категорично първата част с 15:3 точки, а във втората контролираше събитията на татамито и след 7:3 си осигури място в мача за титлата.