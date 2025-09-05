bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Отнеха лиценза на шахматната федерация

До 4 месеца министърът на спорта Иван Пешев трябва да открие нова процедура

Отнеха лиценза на шахматната федерация
btvnovinite.bg

Шахматът в България остана без лицензирана федерация, която да управлява и администрира спорта на национално ниво. Върховният административен съд (ВАС) отмени заповедта на служебния министър на младежта и спорта Весела Лечева от 3 ноември 2022 г. за издаване на лиценз на "Българскафедерация по шахмат 2022" (БФШ 2022). Решението е окончателно и влиза в сила с незабавен ефект, пише segabg.com.

3-годишна съдебна битка

Лицензът на БФШ 2022 беше обект на близо 3-годишна съдебна битка. Тя приключи днес с произнасянето на петчленен състав на ВАС, отменил решението на по-долната инстанция. На 20 март 2024 г. тричленен състав на същия съд отхвърли и трите иска от жалбоподателите, оспорващи заповедта на Лечева - "Българска федерация по шахмат" (БФШ), "Българска федерация по шах" (БФШах) и "Българска федерация по шахмат 1928" (БФШ 1928). Те претендираха, че отказът да им бъде издаден лиценз на тях е незаконосъобразен и той неправомерно е бил предоставен на БФШ 2022 от тогавашния служебен министър.

Почина един от най-великите гросмайстори в света

Петчленният състав на ВАС е съгласен с мотивите за отхвърлянето на жалбите на БФШ и БФШ 1928, но се произнася в полза на БФШах, съгласявайки се, че нейните претенции са основателни. В резултат на това съдът отменя издаването на безсрочен лиценз на БФШ 2022, а също така отменя заповедта на Весела Лечева в частта, с която тя е отказала лиценз на БФШах.

4 месеца срок

Според Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) сега в срок до 4 месеца министърът на младежта и спорта Иван Пешев трябва да открие нова процедура за лицензиране на шахматна федерация. В нея право да участват ще имат всички сдружения на шахматни клубове, които успеят да покрият нормативните критерии.

БСФШ е сдружението, което в момента представлява България на международно ниво, след като през ноември 2023 г. беше приета за член на световната федерация FIDE.

Украинец губи титлата си на гросмайстор заради измама

