Георги Павлов: Сега е време за обединение в атлетиката (ВИДЕО)

Искам да бъда президент на всички клубове, каза повторно избраният шеф на федерацията

Повторно избраният за президент на федерацията - Георги Павлов, призова за обединение в родната лека атлетика.

В интервю пред bTV след днешното извънредно Общо събрание, продължило над 5 часа, той благодари за подкрепата на гласувалите за него и изрази готовност да работи с опозицията.

За разлика от това на 1 август, събранието тази вечер премина в доста по-добър тон, макар на моменти да имаше и ожесточени спорове, най-вече по процедурата как да се избират членовете на новия Управителен съвет. Реши се да става с гласуване на кандидатите един по един, а бариерата от 50% плюс един глас от общо 14 преминаха шестима - Павлов, Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков.

Трима от тях са членове и на състава, избран на 1 август на впоследствие обжалваното общо събрание. Сега новият УС има задача да избере президент от своите членове, като се очаква това отново да бъде Георги Павлов.

След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика
"Радвам се, че свърши това събрание. Вече осми час сме тук, изнервихме хората. Искам да благодаря на всички 122 клуба, които присъстваха, за това, че дойдоха да изразят волята си. 100 клуба точно гласуваха за мен. Показва едно голямо доверие и отговорност, която ми дадоха", започна Павлов пред bTV.

Снимка: Илия Илиев

Победа и на "чужд терен"

"Мисля, че трябва да сме щастливи, че пак победихме. Както се казва - и на "чужд терен". Знаете, събранието беше организирано от съда, по желание на 44 клуба"

"Оттук нататък вече всичко е в ръцете на адвокатите. Изключително щастлив съм, че бе така прозрачно, честно, пред камерите, всички членове и с голяма разлика. Надявам се този път да бъде безапелационно и без коментари. Благодаря и на Иван Колев, че ми честити, и на Асен Христов"

"Искам да кажа, че ще бъда президент на всички клубове и ще работя еднакво и с тези, които гласуваха за мен, и с тези, които не са. Сега е време за обединение!"

"Първото, което ще направя е след Нова година да свикам Общо събрание, да се промени уставът, да се сложи мандатност на президенти. Там ще поканя нови хора за УС. Надявам се да няма жалби, които да стопират евентуалното вписване. Мисля, че това са хора на честта и приемат загубите.", коментира още новият силен човек в леката ни атлетика.

Снимка: Илия Илиев

