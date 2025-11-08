bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика

Днешното събрание премина в доста по-добър тон от това на 1 август

3 месеца след скандалите - Федерацията по лека атлетика има нов управителен съвет! Той беше избран след 5-часово извънредно общо събрание.

За разлика от това на 1 август, днешното премина в доста по-добър тон, макар на моменти да имаше и ожесточени спорове, най-вече по процедурата как да се избират членовете на новия Управителен съвет.

Реши се това да става с гласуване на кандидатите един по един, а бариерата от 50% плюс един глас от общо 14 преминаха шестима души.

Това са:

Георги Павлов - бизнесмен
Илия Николов - юрист
Борислав Трифонов - бизнесмен
д-р Валентин Димитров - директор на "Пирогов"
Григор Гутев - преподавател в НСА
Даниел Дуков - бивш маратонец

Трима от тях са членове и на състава, избран на 1 август на впоследствие обжалваното общо събрание. Сега новият УС има задача да избере президент от своите членове, като се очаква това отново да бъде Георги Павлов.

Снимка: Илия Илиев

Събранието беше скандално прекъснато за кратко, когато Ивет Лалова не събра необходимите гласове за влизане в УС. Това накара олимпийската шампионка в тройния скок Тереза Маринова да оттегли кандидатурата си. Това направи и бившият президент Иван Колев, както и още няколко души.

Мандатът на новия Управителен съвет е за 5 години, като бъдещият президент Георги Павлов даде индикации за ново събрание след няколко месеца, на което да се направят промени в Устава.

