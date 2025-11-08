След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика

3 месеца след скандалите - Федерацията по лека атлетика има нов управителен съвет! Той беше избран след 5-часово извънредно общо събрание.

За разлика от това на 1 август, днешното премина в доста по-добър тон, макар на моменти да имаше и ожесточени спорове, най-вече по процедурата как да се избират членовете на новия Управителен съвет.

Реши се това да става с гласуване на кандидатите един по един, а бариерата от 50% плюс един глас от общо 14 преминаха шестима души.

Това са:

Георги Павлов - бизнесмен

Илия Николов - юрист

Борислав Трифонов - бизнесмен

д-р Валентин Димитров - директор на "Пирогов"

Григор Гутев - преподавател в НСА

Даниел Дуков - бивш маратонец

Трима от тях са членове и на състава, избран на 1 август на впоследствие обжалваното общо събрание. Сега новият УС има задача да избере президент от своите членове, като се очаква това отново да бъде Георги Павлов.

Събранието беше скандално прекъснато за кратко, когато Ивет Лалова не събра необходимите гласове за влизане в УС. Това накара олимпийската шампионка в тройния скок Тереза Маринова да оттегли кандидатурата си. Това направи и бившият президент Иван Колев, както и още няколко души.

Мандатът на новия Управителен съвет е за 5 години, като бъдещият президент Георги Павлов даде индикации за ново събрание след няколко месеца, на което да се направят промени в Устава.

