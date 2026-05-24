Гимнастиците ни спечелиха още 4 медала на Световната купа

България завършва участието си в Ташкент с 5 отличия

Още 4 медала спечелиха родните гимнастици на Световната купа в Ташкент (Узбекистан).

Отличия във втория ден от финалите взеха Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Димитър Димитров на прескок и Йордан Александров на успоредка.

Така страната ни завършва участието си с 5 медала - 3 златни, 1 сребърен и 1 бронзов. Припомняме, че на старта шампион на кон с гривни стана Раян Радков.

Нови отличия

На финала на прескок представителят на Левски Спартак Даниел Трифонов записа най-висок резултат от всички финалисти - 13.950 точки, след 14.100 за първия прескок и 13.800 за втория.

Така възпитаникът на Илия Янев стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Негов подгласник с 13.825 стана Димитър Димитров. Гимнастикът на клуб ЦСКА получи 13.750 за първото си изпълнение и 13.900 за второто, които му бяха достатъчни за среброто.

На успоредка Йордан Александров беше безапелационен и с 13.700 точки спечели титлата на коронния си уред.

На финала на висилка Даниел Трифонов взе втори медал в сметката си след златото на прескок - този път бронзов. Българинът получи за изпълнението си 13.450 точки.

При жените Никол Соколова, която за първи път влиза на финали на Световна купа, се нареди на пето място на земя с 11.950 точки и завърши на осмата позиция на греда с 10.950 точки.

световна купа Димитър Димитров спортна гимнастика узбекистан ташкент йордан александров Даниел Трифонов раян радков

