Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Григор Димитров - Стефанос Циципас (ВИДЕО) Време е шоу! Време е за Postbank Tennis Gala! Следете всичко най-интересно преди, по време и след мача, за който всички говорят - с нас

Време е за зрелището Postbank Tennis Gala, в което ще видим тенис любимците Григор Димитров и Стефанос Циципас в София, както и на всички платформи на bTV Media Group!

За втори път родната звезда организира такова събитие. След като през 2024 г. гостуването на Новак Джокович предизвика истински фурор, този път у нас пристига още един балканец от топ елита на тениса!

Стефанос Циципас и Григор ще играят в "Арена 8888", не само за удоволствието на публиката по трибуните и пред екраните, а и за благотворителна кауза - голяма част от приходите от мача ще бъдат дарени за кампании, с които се е захванала фондацията на Димитров.

Който не е в залата 0 предаването ни започва точно в 19:00 ч. с ексклузивно студио с нашите гости-експерти и с интервюта с двамата тенисисти. Ще може да го гледате на онлайн платформата ни VOYO.BG и на обновения ни сайт btvsport.bg!