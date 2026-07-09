Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Големият конкурент на Насар влиза в затвора за изнасилване Българинът го победи на олимпийските игри в Париж 2024 Снимка: Lap.bg

Една от звездите на световните щанги и голям конкурент на Карлос Насар - италианецът Антонино Пицолато, влиза в затвора.

Той бе признат за виновен по обвинение в участие в групово изнасилване и ще трябва да прекара зад решетките 5 години и 4 месеца.

Случаят е отпреди 4 години, когато Пицолато се подготвяше за Игрите в Париж и вече имаше бронз от най-авторитетния спортен форум в Токио.

Престъплението

Щангистът е участвал в изнасилване на финландска туристка в Сицилия през 2022 г.

Снимка: Lap.bg

С него са били тримата му приятели — Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови.

Те са осъществили сексуален контакт с 27-годишната жена без нейно позволение.

Всички те ще лежат в затвора за един и същи период - 5 години и 4 месеца.

Успехите

Така Пицолато скоро няма да се върне към активния спорт и няма да трупа още отличия.

Освен двата бронзови медала от олимпийски игри, той има три европейски титли - Батуми 2019, Москва 2021, Тирана 2022 и сребро от шампионата на Стария континент в София 2023.

Снимка: Lap.bg

От световни първенства Пицолато е бронзов медалист от Анахайм 2017 г.

Той е на 29 години и не е участвал в турнири от олимпийските игри в Париж през 2024 г.