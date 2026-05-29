Голямата бойна вечер: ELITBET MAX FIGHT 65 на живо по bTV Action и VOYO (БОЙНА КАРТА)

Големия ден настъпи! bTV Media Group ще ви направи свидетели на зрелищните битки в бойната гала вечер ELITBET MAX FIGHT 65. Мачовете тази вечер, на които едни от най-елитните български бойци ще премерят сили един срещу друг, започват в 19:30 ч. в ефира на bTV Action и онлайн на платформата VOYO.BG.

След 3-годишна пауза Пловдив отново ще бъде домакин на зрелище с марката MAX FIGHT, а събитието ще се проведе в зала „С.И.Л.А.“.

Бойната карта е доминирана от пловдивски гладиатори – в основната програма участие ще вземат петима бойци от Града под тепетата, а в подгряващите срещи почти всички участници също са местни състезатели.

Шампионът на MAX FIGHT Мартин Петков ще защитава пояса си в супер полусредна категория на муай тай с ММА ръкавици срещу завърналия се с амбиция и класа Даниел Гецов. Двамата ще се срещнат в 5-рундов двубой по правилата на муай тай с малки ММА ръкавици.

10 години след дебюта си на MAX FIGHT, Теодор Христов също е готов да покаже на какво е способен в 65-тото издание на зрелищната бойна гала, като в една от главните срещи той ще се изправи очи в очи със Сабри Бен – Хения.

Един срещу друг на ринга ще се качат бронзовият медалист от европейско първенство и 15-кратен шампион на България Иван Киселаров и абсолютният дебютант и негов съгражданин Димитър Мутавски, който ще направи своя дебют на професионалната сцена пред родна публика. Двамата ще се изправят в двубой от 4 рунда по 3 минути.

Сблъсъкът между Киселаров и Мутавски се очаква да бъде един от най-експлозивните боксови двубои в програмата на ELITBET MAX FIGHT 65, а феновете в Пловдив, зрителите на bTV Action и абонатите на VOYO ще станат свидетели на среща между доказан шампион и амбициозен дебютант, който обещава зрелище още с първото си качване на професионалния ринг.

В супер полусредна категория - до 77 кг, по правилата на К-1 и в рамките на 3 рунда по 3 минути, 21-годишният български талант Васил Христов ще се изправи срещу коравия румънски професионалист Робърт Бадила в двубой от основната карта. Христов влиза в третото си професионално участие във веригата с перфектен актив от 2 победи в 2 мача и с нарастващо внимание към името си след впечатляващото представяне на ELITBET MAX FIGHT 64.

Галата ще бъде и бенефис за Иван Запрянов. Дългогодишният пловдивски боец се завръща на ринга след 18-годишна пауза за последния мач в кариерата си. Неговото участие е свързано и с две каузи – интегрирането на спортните клубове в училищата и насърчаването на обединението чрез спорта. Запрянов ще се изправи срещу румънския ветеран Йон Григоре с 24 професионални срещи зад гърба си в класическия ММА формат – 3 рунда по 5 минути.

БОЙНА КАРТА

ПОДГРЯВАЩИ ДВУБОИ

Никола Митев (69.1 кг) - Евгени Тонев (69.8 кг)

Мирослав Димитров (78.9 кг) - Никола Стоянов (78.6 кг)

Алекс Терзиев (75.2 кг) - Милен Иванов (75.5 кг)

Виктор Казанджиев (76.7 кг) - Константин Герие (77.00 кг)

Георги Петров (100.2 кг) - Родриго Карлос (100.2 кг)

ОСНОВНА КАРТА

Тома Великов (70 кг) - Юлиан Мадев (69.0 кг)

Тихомир Зайков (69.5 кг) - Светлин Спасов (70.00 кг)

Васил Христов (76.6) кг - Робърт Бадила (75.5 кг)

Александър Йотовски (83.4 кг) - Чарли Даинес (82.2 кг)

Александър Бортос (79.3 кг) - Костадин Стойков (79.5 кг)

Иван Киселаров (92 кг) - Димитър Мутавски (89.3 кг)

Емил Незиров (67.7 кг) - Илиян Адрианов (68.00 кг)

Станислав Кунов (87.8 кг) - Харилаос Малихудис (87.3 кг)

Иван Запрянов (111.5 кг) - Йон Грегоре (113.6 кг)

Теодор Христов (77.00 кг) - Сабри Бен Хениа (77.00 кг)

Мартин Петков (69.5 кг) - Даниел Гецов (69.9 кг)

За всички, които няма да могат да присъстват на живо, ELITBET MAX FIGHT 65 ще бъде излъчен пряко по bTV Action и VOYO. Започваме в 19:30 ч.