Гриша Ганчев на борба в Сливен: Как отговори на въпросите на bTV? (ВИДЕО)

Двамата със Станка Златева наблюдават държавното първенство

Бизнесменът Гриша Ганчев наблюдава от първия ред държавното първенство по борба в Сливен. Това видя екип на bTV. 

Той присъства на шампионата като представител на ЦСКА - отбор, който има няколко борци на тепиха. 

В залата е и Станка Златева - президент на федерацията. Двамата бяха конкуренти за поста преди почти година, когато Ганчев си направи отвод. Сребърната медалистка от Пекин 2008 и Лондон 2012 изгради цялата си кампания на тезата, че до националния тим не трябва да се допускат борци, които не са на централизирана подготовка и са натурализирани. В последните години именно Ганчев бе сочен за двигател в привличането на спортисти от чужбина, в това число и на олимпийските шампиони от Париж Семен Новиков и Магомед Рамазанов. 

Гриша Ганчев в Сливен

bTV потърси мнението на бизнесмена от първо лице. 

Той обаче отказа да говори. 

"Хайде, ако обичате...", бе единственият коментар, преди охраната да се намеси и да ограничи достъпа ни. Пред Ганчев пък застана и един от съдиите. 

Снимка: bTV

Станка Златева

Президентът на федерацията Златева бе лаконична, като каза, че не вижда разединение в родната борба. 

"Аз съм тук, защото имам състезатели. Обикалям навсякъде, както виждате. Домакин съм на първенството. Няма разделение, състезанието върви. Досега сме си говорили с Гриша Ганчев", сподели тя.

Станка Златева пред bTV: Няма разделение! С Гриша Ганчев си говорим! (ВИДЕО)

На държавното първенство в Сливен трябва да се бори и Шамил Мамедов, който преди месец придоби български паспорт. Той е картотекиран в ЦСКА - клуба на Ганчев. 

Управителният съвет на федерацията реши да му даде шанс в националния отбор, въпреки че Станка Златева бе против.

