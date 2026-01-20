Станка Златева пред bTV: Няма разделение! С Гриша Ганчев си говорим! (ВИДЕО)

Президентът на родната федерация по борба Станка Златева заяви пред bTV, че не усеща разединение в нейния спорт.

Тя присъства на държавното първенство в Сливен, а там е и Гриша Ганчев - доскорошен финансов благодетел на федерацията и сочен за основен двигател при натурализирането на борци, в това число олимпийските шампиони от Париж Семен Новиков и Магомед Рамазанов.

Той присъства на първенството като собственик на ЦСКА - тим, който има представители в надпреварата.

Без напрежение

Именно обещанието в българския тим да няма повече борци, придобили гражданство, бе в основата на кампанията ѝ при изборите за президент, от която Ганчев си направи отвод.

"Аз съм тук, защото имам състезатели. Обикалям навсякъде, както виждате. Домакин съм на първенството. Няма разделение, състезанието върви. Досега сме си говорили с Гриша Ганчев", каза Златева.

Самият Гриша Ганчев отказа да коментира ситуацията пред bTV.

Шамил Мамедов

На първенството в Сливен ще видим Шамил Мамедов, който преди месец придоби български паспорт и вече тренира централизирано с националния отбор. Той бе на лагер в Белмекен.

Златева бе против привличането на дагестанеца, но от Управителния съвет на федерацията решиха да му дадат шанс.

"Не съм го гледала момчето как се бори, ще го видим сега. Надявам се това да спре и да видите какви хубави деца имаме и ги затриваме, като постоянно купуваме чужденци", каза Златева.

