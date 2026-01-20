bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Станка Златева пред bTV: Няма разделение! С Гриша Ганчев си говорим! (ВИДЕО)

Вижте какви хубави деца имаме и ги затриваме, ядоса се президентът на федерацията по борба

Президентът на родната федерация по борба Станка Златева заяви пред bTV, че не усеща разединение в нейния спорт. 

Тя присъства на държавното първенство в Сливен, а там е и Гриша Ганчев - доскорошен финансов благодетел на федерацията и сочен за основен двигател при натурализирането на борци, в това число олимпийските шампиони от Париж Семен Новиков и Магомед Рамазанов. 

Той присъства на първенството като собственик на ЦСКА - тим, който има представители в надпреварата. 

Без напрежение

Именно обещанието в българския тим да няма повече борци, придобили гражданство, бе в основата на кампанията ѝ при изборите за президент, от която Ганчев си направи отвод.

"Аз съм тук, защото имам състезатели. Обикалям навсякъде, както виждате. Домакин съм на първенството. Няма разделение, състезанието върви. Досега сме си говорили с Гриша Ганчев", каза Златева. 

Снимка: Lap.bg

Самият Гриша Ганчев отказа да коментира ситуацията пред bTV. 

Шамил Мамедов

На първенството в Сливен ще видим Шамил Мамедов, който преди месец придоби български паспорт и вече тренира централизирано с националния отбор. Той бе на лагер в Белмекен. 

Новият руснак в борбата: Ще направя всичко за България!

Златева бе против привличането на дагестанеца, но от Управителния съвет на федерацията решиха да му дадат шанс.

"Не съм го гледала момчето как се бори, ще го видим сега. Надявам се това да спре и да видите какви хубави деца имаме и ги затриваме, като постоянно купуваме чужденци", каза Златева. 

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

скандал борба Сливен първенство станка златева гриша ганчев Шамил Мамедов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!

Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!
Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го

Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го
Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Ще се препоти ли Арсенал на

Ще се препоти ли Арсенал на "Сан Сиро"?
Първият истински тест за Арбелоа - срещу отбор, който Реал не е побеждавал (ВИДЕО)

Първият истински тест за Арбелоа - срещу отбор, който Реал не е побеждавал (ВИДЕО)

Последни новини

Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!

Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!
Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го

Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го
Арлинг Холанд се завръща към корените си

Арлинг Холанд се завръща към корените си
Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!

Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV