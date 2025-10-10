Христо Христов е шести в света (ВИДЕО)

Христо Христов завърши шести в кат. до 110 кг на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия).

Така българското участие приключи с 2 златни медала на Карлос Насар в кат. до 94 кг (в изтласкването и двубоя) и едно сребърно отличие - на Иван Димов в изхвърлянето при до 65-килограмовите.

Показа психика

Тази вечер Христов срещна сериозни трудности в изхвърлянето, като не успя да се справи със 180 и 181 кг. Той обаче се събра и избегна нулата, вдигайки 185 кг при последния си опит в движението.

В изтласкването националът преодоля 205 и 212, но не успя с 217 кг. По този начин Христов събра двубой от 397 кг за престижната шеста позиция.

Шампион стана Акбар Джураев (Узбекистан), който опита да постави световен рекорд, но само изравни световния стандарт от 428 кг.

Среброто отиде при Алиреза Насири (Иран) с 415, а Топ 3 оформи завърналият се след наказание Руслан Нурудинов (Узбекистан) с 413 кг.

