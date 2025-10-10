bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Христо Христов е шести в света (ВИДЕО)

Българското участие на първенството във Фьорде приключи с 3 медала

Христо Христов завърши шести в кат. до 110 кг на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия).

Така българското участие приключи с 2 златни медала на Карлос Насар в кат. до 94 кг (в изтласкването и двубоя) и едно сребърно отличие - на Иван Димов в изхвърлянето при до 65-килограмовите.

Показа психика

Тази вечер Христов срещна сериозни трудности в изхвърлянето, като не успя да се справи със 180 и 181 кг. Той обаче се събра и избегна нулата, вдигайки 185 кг при последния си опит в движението.

В изтласкването националът преодоля 205 и 212, но не успя с 217 кг. По този начин Христов събра двубой от 397 кг за престижната шеста позиция.

Шампион стана Акбар Джураев (Узбекистан), който опита да постави световен рекорд, но само изравни световния стандарт от 428 кг.

Среброто отиде при Алиреза Насири (Иран) с 415, а Топ 3 оформи завърналият се след наказание Руслан Нурудинов (Узбекистан) с 413 кг.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България световно първенство световно норвегия вдигане на тежести щанги христо христов Фьорде

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Любимата на Карлос Насар: Тази победа е символ на всичко, което си!

Любимата на Карлос Насар: Тази победа е символ на всичко, което си!
Дядото на Карлос Насар: Дано вземе олимпийска титла и на 40 (ВИДЕО)

Дядото на Карлос Насар: Дано вземе олимпийска титла и на 40 (ВИДЕО)
С отдаденост и дисциплина към професионалния тенис

С отдаденост и дисциплина към професионалния тенис
И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)

И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)
За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

Последни новини

Любимата на Карлос Насар: Тази победа е символ на всичко, което си!

Любимата на Карлос Насар: Тази победа е символ на всичко, което си!
Осем българи посягат към медалите на световното по спортна гимнастика

Осем българи посягат към медалите на световното по спортна гимнастика
Президентът на БФ по тенис награди участниците в

Президентът на БФ по тенис награди участниците в "Мач на мира"
И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)

И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV