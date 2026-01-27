И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

Втори българин влиза в надпреварата за спортисти, които няма да подлежат на допинг тестове!

Плувецът Антъни Иванов бе обявен официално за ново попълнение към необичайното състезание.

Така той ще се присъедини към колегата си в басейна и доскоро в националния отбор - Йосиф Миладинов.

Наказан

Иванов имаше доста проблеми в последните години. Той е със спрени състезателни права до 4 юни 2027 г.

Наказанието е наложено заради участието на Иванов в триатлон, организиран от Спортен клуб "Лъвско сърце" в дисциплината плуване на 2 септември 2023 година. По това време обаче той все още изтърпява 2-годишна санкция за нарушаване на изискванията за предоставяне на информация за местонахождение.

Иванов влезе в конфликт и с федерацията по плуване, като определи наказанието си за нарушения в допинг контрола като неоснователно и фалшифицирано. Президентът на централата Георги Аврамчев пък се оплака от отправени заплахи за живота си от страна на плувеца.

Ново предизвикателство

Тези санкции очевидно не пречат българинът да бъде привлечен за каузата на т. нар. "Игри за допингирани". Събитието трябва да се проведе през май 2026 г. в Лос Анджелис.

На това събитие няма да има контрол за употреба на забранени вещества и технологии, които подпомагат спортистите. Те ще се състезават в три дисциплини - 50 метра плуване свободен стил, 100 метра спринт и вдигане на тежести.

Снимка: Facebook

Победителите ще си осигурят чек за $250 000. А подобряване на световния рекорд ще гарантира премия от $1 милион.

Антъни Иванов все още е национален рекордьор на 200 м бътерфлай в голям басейн и за мъже, и за юноши. В малък басейн той държи върховите постижения в коронния си стил на всички дистанции при мъжете.

