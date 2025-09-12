Илиана Раева: Това е почти 2 млн.! Абсолютен рекорд!

Президентът на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева е впечатлена от случващото се с публикациите ѝ в социалните мрежи.

Снимка от почивката на Раева и нейния съпруг Наско Сираков в Гърция се превърна в хит.

Абсолютен рекорд

"Моята страница във "Фейсбук" регистрира нови върхове. Снимката с Наско от почивката ни за 72 часа е видяна от над 1,8 млн. души! Това е почти 2 млн.! Абсолютен рекорд!"



"Повече с 600 000 от снимката ни с Лили и Анелия за по-кратко време. Това е без реклама и без подсилване на публикацията. Всъщност, това се оказва, че си е една сериозна медия.?? Много, много интересно…", написа Раева.

