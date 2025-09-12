bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Илиана Раева: Това е почти 2 млн.! Абсолютен рекорд!

Президентът на федерацията по художествена гимнастика е впечатлена

Илиана Раева: Това е почти 2 млн.! Абсолютен рекорд!
Lap.bg

Президентът на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева е впечатлена от случващото се с публикациите ѝ в социалните мрежи.

Снимка от почивката на Раева и нейния съпруг Наско Сираков в Гърция се превърна в хит.

Абсолютен рекорд

"Моята страница във "Фейсбук" регистрира нови върхове. Снимката с Наско от почивката ни за 72 часа е видяна от над 1,8 млн. души! Това е почти 2 млн.! Абсолютен рекорд!"

"Повече с 600 000 от снимката ни с Лили и Анелия за по-кратко време. Това е без реклама и без подсилване на публикацията. Всъщност, това се оказва, че си е една сериозна медия.?? Много, много интересно…", написа Раева.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

гърция президент почивка илиана раева наско сираков художествена гимнастика рекорд публикация 2 милиона

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Трима българи излизат на ринга в Ливърпул днес - пряко по RING

Трима българи излизат на ринга в Ливърпул днес - пряко по RING
Уганда и Кюрасао изпревариха

Уганда и Кюрасао изпревариха "лъвовете"
Българин подобри 30-годишен световен рекорд в ултрамаратона

Българин подобри 30-годишен световен рекорд в ултрамаратона
УЕФА наказа Левски заради расизъм

УЕФА наказа Левски заради расизъм
Историческо! Националите по баскетбол на колички са на европейски финал

Историческо! Националите по баскетбол на колички са на европейски финал

Последни новини

Александър Василев открива битката с Финландия за Купа

Александър Василев открива битката с Финландия за Купа "Дейвис" (ВИДЕО)
Българин подобри 30-годишен световен рекорд в ултрамаратона

Българин подобри 30-годишен световен рекорд в ултрамаратона
Трима българи излизат на ринга в Ливърпул днес - пряко по RING

Трима българи излизат на ринга в Ливърпул днес - пряко по RING
Уганда и Кюрасао изпревариха

Уганда и Кюрасао изпревариха "лъвовете"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV