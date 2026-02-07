bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Когато страхът замръзне: Екатерина Аврамова е европейска шампионка! (СНИМКИ)

2.8°C и 100 метра, които пишат история

Екатерина Аврамова спечели европейската титла в леденото плуване на шампионата на континента в Молвено (Ит).

На 100 метра свободен стил българката, която се състезава под турски флаг, финишира с време 1:02.64 и остави зад себе си Мирани Шелаева (1:05.33) и италианката Кристина Франчоне (1:05.37).

Победата дойде при изключителни условия – вода с температура едва 2.8°C и след изненадващо кратка подготовка от само 10 дни. Достатъчно ли е това, за да станеш европейски шампион? Да – когато зад гърба ти стои Петър Стойчев, световен шампион и легенда в плуването в ледени води.

Екатерина Аврамова: Страхувам се да ме проверяват за допинг в България

Аврамова остава една от най-успешните ни плувкини. Тя все още държи националните рекорди на България на 50 и 100 метра гръб, въпреки че от 2014 година се състезава за Турция.

След историческия си успех Аврамова сподели емоциите си от дебюта в ледената вода: „Бях поканена да плувам в олимпийската щафета, а също така стартирах и индивидуално на 100 м свободен стил. Бях ужасно уплашена – от онзи страх, който не бях усещала, откакто бях малко момиче в началото на плувния си път. После влязох във вода с температура 2.8°C… и изведнъж страхът замръзна, адреналинът пое контрол, а мозъкът ми учтиво напусна... От трето време в сериите до най-високото стъпало на почетната стълбичка като европейска шампионка – доказателство, че израстването започва точно там, където свършва комфортът. Студената вода не се интересува кой си, но възнаграждава смелостта, присъствието в момента и малко лудост“, написа в Instagram Аврамова.

Дни по-рано в ефира на bTV тя призна, че психологическата нагласа е била ключова: „Психически се бях подготвила, че ще е изключително неприятно – че ще боли, че няма да мога да дишам. Но Петър Стойчев ми обясни всяка стъпка. И когато за първи път усетих студа… всъщност ми хареса.“

