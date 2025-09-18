Юлияна Янева стана световна вицешампионка в кат. до 68 кг. Националката по борба отстъпи с 2:4 на Ами Иши (Япония) на финала в Загреб (Хърватия).

Янева повали съперничката си за две точки в първата част, но след завършване на движението бе избутана извън тепиха и загуби една. Съдиите дадоха още две точки за японката в края на частта, но протест на треньора Серафим Бързаков бе уважен, тъй като Иши направи движението след часовника.

Японката все пак взе две точки в началото на втората част и въпреки че на два пъти бе близо, Янева не успя да стигне до равенство и предимство по критерий. Загубено оспорване след края оформи крайното 4:2 в полза на Иши.

Първо отличие

Медалът е първи България на шампионата в Загреб, както и първи за Янева на световни първенства. През 2023 г. тя спечели европейско злато в същата зала. Юлияна има сребро от Варшава 2021 и два бронза, но в кат. до 72 кг.

27-годишната Янева стигна до финала след успехи срещу Ханум Велиева (Русия), Пак Сол Гум (КНДР), Катерина Зелених (Румъния) и Лун Цзя (Китай).

Снимка: Lap.bg

По-рано днес Биляна Дудова загуби битката с Амина Танделова за 3-5 място в кат. до 62 кг.

Утре участието си започва Дейвид Димитров в кат. до 72 кг класически стил. негов съперник ще бъде Парвиз Насибов (Украйна) - вицешампион при до 67-килограмовите на последните две олимпийски игри.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK