Юмруците на Уайлдър пратиха Чисора в пенсия

12-рундово зрелище в Лондон и неединодушно съдийско решение

Reuters

Дионтей Уайлдър победи Дерек Чисора в един от най-напрегнатите и атрактивни мачове в тежка категория! 

Срещата в "О2 Арена" в Лондон продължи пълни 12 рунда и завърши с неединодушно съдийско решение в полза на Уайлдър.

За съперникът му това беше последен мач в кариерата. 

12 тежки рунда 

Мачът, който беше под номер 50 и за двамата боксьори, предложи доста тежки сблъсъци.

Чисора бе пратен в нокдаун в осмия рунд и дори излезе извън въжетата. От своя страна ветеранът пък показа устойчивост и успя да повали за кратко Уайлдър в 11-ия рунд. 

 
 
 
В крайна сметка двама от съдиите отсъдиха 115:111 и 115:113 в полза на американеца. Третият рефер посочи резултат 115:112 в полза на Чисора. 

Сбогом

Британският любимец се оттегля от бокса след тази загуба с актив от 36 победи (в това число и над Кубрат Пулев през 2022 г.) и 14 загуби (в това число и от Кубрат Пулев през 2016 г.). 

На 42 години той два пъти се боксира за световна титла в тежка категория, като загуби от Виталий Кличко през 2012 г. и от Тайсън Фюри през 2022 г. 

 
 
 
След загубата Чисора отново потвърди категоричното си решение да се оттегли. 

В същото време победата за Уайлдър бе изключително важна за кариерата му. 40-годишният американец има 45 победи, 4 загуби и 1 равенство в професионалния си актив и изрази желание да се боксира отново на най-високо ниво. 

 

 
