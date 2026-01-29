Как Евгения Раданова създаде олимпийска легенда: Историята зад Ариана Фонтана (ВИДЕО)

Скоростта винаги е била езикът, на който Ариана Фонтана говори най-добре. Още като дете тя усеща магията на шорттрека, а спринтът на 500 метра е дистанцията, в която всичко започва от нулата – няма време за грешки и оцелява най-бързият. Там, на стартовата линия, се ражда състезателят. Там се раждат и идолите.

В света на шорттрека един от тези идоли за Фонтана има ясно име: Евгения Раданова.

Невероятен пример

„За мен винаги една от най-големите е била Евгения Раданова. Учех се от нея. Тя е невероятен пример“, казва италианката години по-късно – вече като най-титулуваната състезателка в историята на олимпийския шорттрек - 11 олимпийски медала, сред които два златни медала на 500 метра от Пьончан 2018 , а вторият от 2022 г.

Пътят на Фонтана започва в малката долина Валтелина. Там, в къщата на родителите си, тя и днес се връща след всяка голяма победа. Прегръща майка си, вдига племенницата си, сервира храна, смее се с глас.

Но на леда тя е нещо съвсем различно

Фонтана израства, гледайки най-добрите. В началото на новия век едно име доминира спринта на 500 метра – българката Евгения Раданова. Двукратна олимпийска сребърна медалистка, символ на безкомпромисна скорост и хладнокръвие. За младите състезателки тя е ориентир.

През 2006 г. пътищата им се пресичат на Олимпийските игри в Торино. Раданова е в разцвета си и губи титлата на 500 м с едва 29 хилядни от секундата. Фонтана е само на 15. Тя печели първия си олимпийски медал – бронз в щафетата – и става най-младата медалистка в историята на Италия. Две поколения на една писта!

Знаменосец

Годините минават, но урокът остава: скоростта е характер. Фонтана го превръща в запазена марка. Тя печели 11 олимпийски медала, два пъти е олимпийска шампионка на 500 метра, става знаменосец на Италия и лице на цяла епоха. Но дори на върха тя не забравя от кого е учила.

Днес, когато тренира внимателно, съобразявайки се с тялото си, когато разделя ролите на съпруга и треньор, когато носи брезаола (сушено говеждо месо) от вкъщи като лично „гориво“, Фонтана вече е легенда. Но в основата ѝ стои онова момиче, което е гледало пистата и е искало да бъде като най-бързите.

„Няма значение дали съм на леда, дали съм на лодката за риболов или дали играя карти със семейството си. Състезателният дух, който имам в себе си, винаги е там.“

А Евгения Раданова остава една от тях

В спорта рекордите се чупят, медалите се трупат, но примерите остават. И някъде между Торино и Милано, между старта и финала на 500 метра, историята на Ариана Фонтана носи ясно отражение – на българската шампионка, която ѝ е показала как изглежда истинската скорост.

„Може да е перфектният край, защото първото ми голямо състезание беше през 2006 г., а 20 години по-късно се завръщам в Италия. Не знам… Не мисля наистина да се откажа или да прекратя кариерата си след Игрите. Никога досега не съм имала това чувство: „Добре, можеш да приключиш.“ Може би ще го почувствам сега, след като приключи последното състезание. Не знам. Ще ви кажа след 22 февруари.

Два пъти у дома

Наистина съм щастлива, защото много спортисти отиват на Олимпийските игри, но нямат шанс да се състезават в собствената си страна. А аз успявам да го направя два пъти в кариерата си. Така че съм наистина щастлива и горда с всичко, което постигнах и през какво преминах, което ми позволи да имам толкова дълга кариера. И наистина очаквам Милано с нетърпение, защото усещам, че ще бъде специално…“, завършва Ариана.

