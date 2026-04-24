С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)

Четвърта титла на Стария континент за най-добрия ни щангист

Отново на върха! Карлос Насар е европейски шампион за четвърти пореден път! Най-добрият български щангист триумфира безапелационно в кат. до 94 кг.

В Батуми (Грузия) суперталантът отвя конкуренцията със 176 кг в изхвърлянето и 210 в изтласкването за двубой от 386 кг.

Олимпийският, световен и европейски шампион беше над всички в изхвърлянето със 176 кг. Преди това той се справи със 170. В третия си опит Карлос атакува неуспешно световния рекорд в движението със 183 кг. Втори се нареди Ара Аганян (Армения) със 175, а бронза взе Хакан Курназ (Турция) със 166.

В изтласкването Насар започна с преодоляване на 210, но опитът му не беше признат от съдиите. Впоследствие обаче той се справи пак с лекота с 210, преди да направи неуспешен опит за световен рекорд на 223. 

При успех с тази тежест, той щеше да подобри собствения си световен рекорд от 222, поставен във Фьорде (Норвегия) преди година, както и да запише ново върхово постижение в категорията в двубоя от 399 кг.

Сребро в движението взе Ромен Имадушен (Франция) с 207, а трети остана Аганян с 206. Те завършиха на същите позиции и в двубоя.

Така Насар вече има злато от първенство на Стария континент в три различни категории. Той беше №1 в кат. до 89 кг в Ереван (Армения) през 2023 и София през 2024, преди да триумфира при до 96-килограмовите в Кишинев (Молдова) през миналата година.

Той има още два сребърни медала от първенства на Стария континент - от Тирана 2022 (кат. до 89 кг) и Москва 2021 (кат. до 81 кг).

Освен това Насар е олимпийски шампион от Париж 2024 г. и трикратен световен първенец - Фьорде 2025, Манама 2024 и Ташкент 2021 г.

Специални студиа и специална поредица

ТУК може да намерите Епизод 1: "Железните", еп. 1: Силата на историята

ТУК е Епизод 2: "Железните", еп. 2: Да изчезнеш за 360 секунди

ТУК е Епизод 3: "Железните", еп. 3: Бояна Костадинова - момичето извън клишето

ТУК е Епизод 4: "Железните", еп. 4: Здравко Пеловски - момчето от гаража

ТУК е Епизод 5: Най-тежката щанга на Ангел Русев тежи... 12 килограма

ТУК е Епизод 6: Новият масажист на Насар: Той е дар Божий!

ТУК ви очаква пълната програма на българското участие на Евро 2026 по вдигане на тежести, което може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG.

