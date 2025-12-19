Карлос Насар не присъства на церемонията по връчване на традиционните награди "Спортен Икар", въпреки че беше отличен за втора поредна година!

По този начин световния, европейски и олимпийски шампион не застана пред медиите дни след като обяви ултиматум - при обжалване на избора на Асен Златев за президент на Федерацията по вдигане на тежести, той може преосмисли решението си да не се състезава за друга държава. Такива обжалвания в момента има 3.

За втора поредна година Насар печели голямата награда на фондация "Български спорт". След като през 2024 г. я получи лично на церемонията, този път той бе възпрепятстван от... допинг проверка.

Минути преди церемонията

bTV научи, че Насар е бил извикан да даде проби от Световната антидопингова агенция само минути преди началото на церемонията.

Той е трябвало да се яви на заявения адрес в столицата.

Снимка: Lap.bg

Това е трета допинг проверка за шампиона след като спечели световната титла на 9 октомври 2025 г.

Церемонията

Голям част от отличените спортисти отсъстваха от церемонията, като тя беше уважена от фехтовачката Йоана Илиева, която взе приз за спортно дълголетие, както и от лекоатлета Божидар Саръбоюков, отличен за достойно представяне.

Ето и всички отличени:

Карлос Насар (вдигане на тежести) - Спортен Икар

Мъжки национален отбор по волейбол - Отбор на годината

Впечатляващо представяне

Алберт Попов (ски) – победа в слалома за Световната купа в Мадона ди Кампильо.

Тервел Замфиров (сноуборд) – световен шампион в паралелния слалом, гигантския слалом и шампион при младежите.

Пробив в световния спорт

Симеон Николов (19 г., волейбол) – сребърен медал от световното първенство във Филипините.

Малена Замфирова (16 г., сноуборд) – медалистка от световното първенство до 23 г. и №1 млад спортист в Европа (ЕОК).

Снимка: Lap.bg

Достойно представяне

Алекс Николов (волейбол) – сребърен медалист, реализатор №1 на СП във Филипините.

Божидар Саръбоюков (лека атлетика) – 5-то място на световното първенство в Токио.

Милена Тодорова (биатлон) – силен сезон с топ класиране в генералното подреждане.

Трайно присъствие в световния спорт

Йоана Илиева (фехтовка) – №3 в света при жените, 5 подиума.

Стиляна Николова (художествена гимнастика) – европейска вицешампионка, 5 медала на СП.

Радослав Росенов (бокс) – 4-кратен европейски шампион до 23 години.

Специални награди паралимпикс/дефлимпикс

Ружди Ружди – шести път световен шампион.

Николай Христов – бронз в карате на олимпийските игри за глухи.

Мастърс

Петко Главинов (71 г., плуване) – три медала от световното мастърс първенство.

Михаил Петров (25 г., плуване) – световен шампион на 200 м бруст.

Специални награди на Фондация „Български спорт“

Волейбол – девойки U19 (световни шампионки).

Сестрите Стоеви – топ 5 на световно първенство по бадминтон.

Снимка: Lap.bg

Индивидуални награди

Калина Бояджиева (кикбокс) – три световни титли.

Никола Цолов (автомобилизъм) – втори във Формула 3, дебют във Формула 2.

Иван Иванов (тенис) – шампион на "Уимбълдън" и US Open при юношите.

Християн Касабов (лека атлетика) – два европейски медала.

Станислав Митков (таекуондо) – сребро от световно U21.

