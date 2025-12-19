bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)

Шампионът в щангите не присъства на церемонията

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)
Lap.bg

Карлос Насар не присъства на церемонията по връчване на традиционните награди "Спортен Икар", въпреки че беше отличен за втора поредна година!

По този начин световния, европейски и олимпийски шампион не застана пред медиите дни след като обяви ултиматум - при обжалване на избора на Асен Златев за президент на Федерацията по вдигане на тежести, той може преосмисли решението си да не се състезава за друга държава. Такива обжалвания в момента има 3

За втора поредна година Насар печели голямата награда на фондация "Български спорт". След като през 2024 г. я получи лично на церемонията, този път той бе възпрепятстван от... допинг проверка. 

Минути преди церемонията

bTV научи, че Насар е бил извикан да даде проби от Световната антидопингова агенция само минути преди началото на церемонията

Той е трябвало да се яви на заявения адрес в столицата. 

Снимка: Lap.bg

Това е трета допинг проверка за шампиона след като спечели световната титла на 9 октомври 2025 г. 

Кой поръча допинг проверката на Карлос Насар?

Церемонията

Голям част от отличените спортисти отсъстваха от церемонията, като тя беше уважена от фехтовачката Йоана Илиева, която взе приз за спортно дълголетие, както и от лекоатлета Божидар Саръбоюков, отличен за достойно представяне. 

Ето и всички отличени:

Карлос Насар (вдигане на тежести) - Спортен Икар

Мъжки национален отбор по волейбол - Отбор на годината

Впечатляващо представяне
Алберт Попов (ски) – победа в слалома за Световната купа в Мадона ди Кампильо.
Тервел Замфиров (сноуборд) – световен шампион в паралелния слалом, гигантския слалом и шампион при младежите.

Пробив в световния спорт
Симеон Николов (19 г., волейбол) – сребърен медал от световното първенство във Филипините.
Малена Замфирова (16 г., сноуборд) – медалистка от световното първенство до 23 г. и №1 млад спортист в Европа (ЕОК).

Снимка: Lap.bg

Достойно представяне
Алекс Николов (волейбол) – сребърен медалист, реализатор №1 на СП във Филипините.
Божидар Саръбоюков (лека атлетика) – 5-то място на световното първенство в Токио.
Милена Тодорова (биатлон) – силен сезон с топ класиране в генералното подреждане.

Трайно присъствие в световния спорт
Йоана Илиева (фехтовка) – №3 в света при жените, 5 подиума.
Стиляна Николова (художествена гимнастика) – европейска вицешампионка, 5 медала на СП.
Радослав Росенов (бокс) – 4-кратен европейски шампион до 23 години.

Специални награди паралимпикс/дефлимпикс
Ружди Ружди – шести път световен шампион.
Николай Христов – бронз в карате на олимпийските игри за глухи.

Мастърс
Петко Главинов (71 г., плуване) – три медала от световното мастърс първенство.
Михаил Петров (25 г., плуване) – световен шампион на 200 м бруст.

Специални награди на Фондация „Български спорт“
Волейбол – девойки U19 (световни шампионки).
Сестрите Стоеви – топ 5 на световно първенство по бадминтон.

Снимка: Lap.bg

Индивидуални награди
Калина Бояджиева (кикбокс) – три световни титли.
Никола Цолов (автомобилизъм) – втори във Формула 3, дебют във Формула 2.
Иван Иванов (тенис) – шампион на "Уимбълдън" и US Open при юношите.
Християн Касабов (лека атлетика) – два европейски медала.
Станислав Митков (таекуондо) – сребро от световно U21.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

допинг церемония вдигане на тежести щанги спортен икар Карлос Насар

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

31 години откакто Христо Стоичков прегърна

31 години откакто Христо Стоичков прегърна "Златната топка"
Търсите си работа? Можете да станете селекционер на Пакистан!

Търсите си работа? Можете да станете селекционер на Пакистан!
Григор Димитров влиза в българските училища

Григор Димитров влиза в българските училища
Самолетна катастрофа погуби шампион на NASCAR и цялото му семейството (ВИДЕО)

Самолетна катастрофа погуби шампион на NASCAR и цялото му семейството (ВИДЕО)

Последни новини

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Дагестанецът, който разцепи българската борба (ВИДЕО)

Дагестанецът, който разцепи българската борба (ВИДЕО)
Григор Димитров влиза в българските училища

Григор Димитров влиза в българските училища
„Приятно ми е, господин Туш!“: Исмаил Абилов

„Приятно ми е, господин Туш!“: Исмаил Абилов
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV