Кой поръча допинг проверката на Карлос Насар?

Олимпийският шампион, трикратният световен и трикратният европейски №1 – Карлос Насар – бе подложен на допинг контрол за втори път само за 8 дни, съобщава bTV.

След триумфа си във Фьорде, Насар е дал проби за кръв и урина. Само няколко дни по-късно, тази сутрин в София, е проведен втори изненадващ тест, този път само за урина от световната антидопингова агенция.

Кръв от рамото и вената

Според информация от екипа му в Норвегия, веднага след като стъпи на върха на света за трети път, на суперталанта от Червен бряг са взети кръв и урина. Кръвта е била събирана от две различни точки – вена и рамо, което подчертава вниманието към детайлите и строгостта на контролните процедури.

Това обаче не е прецедент. През 2024 г. Карлос Насар също бе подложен на две последователни допинг проверки – първо по време на европейското първенство, а след няколко дни и в България.

