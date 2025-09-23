Карлос Насар показа новата си любима (СНИМКИ)

Суперталантът в щангите - Карлос Насар, показа новата си любима. Олимпийският, световен и европейски шампион качи в социалните мрежи 3 снимки с волейболистката Александра Костадинова.

"Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата.", написа красавицата.

22-годишната Костадинова наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан, с руския Амурски Тигрици (Хабаровск).

Отново на крилета на любовта

Преди това тежкоатлетът имаше 2-годишна връзка с гимнастичката Магдалина Миневска. Последната прие раздялата тежко, но намери утеха в близки, приятели и почитатели.

Насар явно няма конкретен тип – докато Маги е дребничка, зеленоока блондинка, Алекс впечатлява с дълги крака, тъмни коси и сини очи. Красотата ѝ обаче не е единственото, което я отличава.

Александра е амбициозна, дисциплинирана и категорична – сама признава, че не би простила предателство. В живота си се определя като "най-сладкото изкушение", а извън залата не крие малките си радости – сутрешното кафе, любимия бургер и вечната класика в киното "Хубава жена".