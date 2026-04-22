Карлос Насар пред bTV: Ще дам каквото мога за България (ВИДЕО)

Само 48 часа остават до опитите на Карлос Насар да спечели четвърта титла от европейското първенство по вдигане на тежести!
Олимпийският шампион от Париж вече е в Батуми, където го посрещнаха като суперзвезда! Той е фаворит в своята категория до 94 кг, а опитите му може да гледате пряко по bTV, RING и на платформата VOYO.BG в петък, 24 април! Студиото ни започва в 14:00 ч.!
До тогава Насар тренира! Толкова категорично, че всичко в залата в Батуми спира! И гледа!
"Хвърлихме доста пот, но това ни се случва редовно и сме свикнали. Чувствам се добре, адаптирам се, за да мога да покажа какво сме подготвяли всички тези месеци.
Аз се концентрирам изцяло върху опитите си, защото скоро кацнахме, имахме закъснение. Все още се адаптираме и гледам да съм концентриран изцяло върху тренировката. Не обръщам внимание на случващото се около мен", заяви Насар само пред пратениците на bTV в Батуми.
Насар е олимпийски шампион от Париж 2024. Овен това във витрината си има три световни титли и три европейски!
Колкото и впечатляващо да изглежда тази визитка, той се цели още по-нависоко!
"Постоянно съм гладен за успехи, постоянно се подготвям за тези моменти. Знаете, че това е моят живот. Готов съм да дам, каквото мога, за да бъде България най-отгоре", категоричен е Насар.
