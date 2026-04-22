"Железните", еп. 6: Новият масажист на Насар: Той е дар Божий! (ВИДЕО)

Човекът зад шампиона! На подиума е Карлос Насар - олимпийски, световен и европейски шампион. Зад гърба му са само проверени хора!

Дни преди родният щангист да атакува четвърта титла на Стария континент, ви срещаме с един от най-добрите масажисти у нас. Венцеслав Стоянов е плътно до Насар в дните преди участието му в Батуми. На него е поверена грижата за мускулите на един от най-добрите щангисти в света.

Силата на Карлос

"За мен беше чест. Десетки години съм работил с професионални спортисти по цял свят. Това, че мога да помогна на един наш уникален шампион и уникален човек за нашата страна е голяма чест и го приех с абсолютно удоволствие. Работим заедно от началото на самата подготовка. Предният терапевт на Карлос също беше мой възпитаник и де факто методологията пак е същата.

Не мисля, че има нещо, което да го спре да има супер състезателна кариера в близките 10-15 години. Това е моето мнение. Работил съм доста с тежкоатлети. Правейки сравнението със самото качество на мускулатурата на тази възраст, Карлос е феноменален! Такъв човек не съм срещал! За нас това е дар Божий!", не крие вълнението си Стоянов.

Самият той се е занимавал с културизъм и е работил със звезди на бодибилдинга.

Работата

"С Карлос много лесно се работи. Много е наясно с анатомията и физиологията. Опитът, който има от състезания са добавка. От моите и неговите знания става нещо великолепно и невероятно като цяло. Много е наясно с храната. Възстановяването е от моя страна. Когато съпоставим двете неща, търсим максимума да извлечем от мускулатурата, за да запазим тази еластичност и функционалност, което е много важно.

Откакто съм в щангите, виждам, че този спорт е много точен. Преди съм гледал само едно повдигане. Детайлите и профила са с много висок замисъл. Всяка една грешка е от съществено значение. Просто фокусът му трябва да е на 100%", категоричен е масажистът.

Прекаляването

Очакванията към Насар са огромни. При всяко негово появяване на голям спортен форум, той е фаворит!

И след куп отличия и рекорди, "гладът" за още и още е очакван.

Тук обаче е ролята на опитния Стоянов.

"Караме докрай и си действаме по план. Да сме живи и здрави! Не само за Карлос, а и за целия национален отбор. Помагаме на всички. Мисля, че момичетата и момчетата са добре подготвени.

Опитваме се да възпрем Карлос да вдигне повече от това, което може, защото той е максималист. Да е жив и здрав, не мисля, че ще има проблеми на европейското първенство. С лекота всичко ще се случи. Мускулатурата му позволява. Тепърва предстоят изненади от положителен характер. Мисля, че ще изненада света отново", оптимист е Стоянов.

А вие може да гледате опитите на Насар за четвърта европейска титла пряко по bTV, RING и на платформата VOYO.BG на 24 април, петък. Студиото ни преди това започва в 14:00 ч.!

