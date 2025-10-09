bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Карлос Насар пред bTV: Стъпва ми се вече на дървения подиум (ВИДЕО)

Щангистът атакува световния връх от 20:30 ч. - пряко по RING и VOYO

Kарлос Насар е готов за атака на световния връх! В интервю за bTV минути преди началото на битката в кат. до 94 кг щангистът заяви, че няма търпение да стъпи на дървения подиум във Фьорде (Норвегия).

Родният суперталант излиза за третата си световна титла, след Такшкент 2021 (кат. до. 81 кг) и Манама 2024 (кат. до 89 кг).

Можете да го гледате от 20:30 ч. пряко по RING и VOYO, както и да проследите състезанието тук - на btvsport.

"Усещам предстартовата треска, усещам и емоцията. Това са едни незабравими моменти, за които аз живея. Чакам с нетърпение да дойде този момент и да съм в естествения си хабитат, който е подиумът... Благодаря на всички вас, че ме подкрепяте. Ще дадем най-доброто от себе си", каза Насар пред bTV.

НА ЖИВО: Карлос Насар в битка за трета световна титла

В залата са кралят на Норвегия, министър-председателят, министърът на спорта и кметът на Фьорде.

Пълна зала

"Залата ще бъде препълнена, продадени са правостоящи места, при това за по минута. Това е едно голямо уважение, голям интерес към мен. Това обаче е и една голяма отговорност. Всички тези хора ме подкрепят и когато изпускам щангата, все едно я изпускам върху тях"

"Стъпва ми се вече на дървения подиум. Колкото по-близо идва моментът, толкова по-голямо е вълнението. Но това не ни е първото състезание и сме готови да се справим с всяко препятствие - със силните опоненти, сега ще ги видим в новата категория. Готови сме да се справим!", мотивиран е олимпийският, световен и европейски шампион.

