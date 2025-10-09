ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Карлос Насар в битка за трета световна титла

Карлос Насар посяга към третата си световна титла! От 20:30 ч. - пряко по RING и онлайн на VOYO.BG, родният щангист ще се бори за златото в новата си кат. до 94 кг на първенството във Фьорде.

Едва на 21 години, Насар има олимпийско злато, 2 световни и 3 европейски титли. Жаждата на суперталанта ни да добави и златен медал от шампионата в Норвегия е по-голяма от всякога.

С 3 световни титли Карлос Насар ще се изравни с големите имена в родните щанги: Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев и при жените – Милена Трендафилова. Бившият национален треньор Иван Иванов има 4 титли, а Янко Русев – 5.

№1 в света – Василий Алексеев (СССР) е с 8 титли. След него с по 7 са Наим Сюлейманоглу (Турция, 2 за България), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия). По 6 титли имат Йозеф Графл (Австрия), Томи Коно (САЩ), Джон Дейвис (САЩ), Йошинобу Мияке (Япония) и Давид Ригерт (СССР).

Днес ще гледаме не просто състезание, а как се ражда легенда!

Парижанин по рождение, българин по душа

Карлос Насар е жив пример, че не само големите школи могат да правят олимпийски шампиони. Роден е във Франция на 12 май 2004 г., в смесено семейство - баща му е от Ливан, а майка му е българка. Той едва ли си спомня за детството в чужбина, защото като малък се мести да живее при майка си в Червен бряг, област Плевен.

Още от дете спортът е неизменна част от живота на Насар, но за изненада щангите невинаги са били първия му избор. Преди да отиде при тежкоатлетите младият Насар пробва лека атлетика, шахмат и бокс. Въпреки че ги тренира по около година, нито един от трите спорта не успява да го грабне.

Първи стъпки

Решава да пробва нещо друго и тежестите сами го намират. Случайно или не, той сам влиза в залата в Червен бряг. Много се впечатлява от начина, по който се изхвърлят тежестите и оттогава не пропуска тренировка.

"Много ми харесва експлозивността на този спорт и усещането да давам всичко от себе си. Когато вдигам щангата, чувствам удовлетворение, че съм се справил.", казва Насар.

След само три седмици Карлос е на първото си състезание, на което обаче завършва 8-ми. Това представяне не го отчайва, а напротив - разпалва още повече амбицията му да стане най-добрия. Тук идва в игра най-силното му качество - неговата упоритост. На следващото състезание се нарежда на трето място и така до ден днешен – не само златен медалист, но и световен рекордьор от олимпийските игри в Париж.

Ангелът, който го гледа отгоре

Именно този златен медал е посветен на човека, който има най-голяма роля за успехите му – покойния му личен треньор Илиян Илиев. Той е първият, който забелязва таланта му и не само му показва техники, но и го възпитава.

"Ако това момче остане здраво, той ще бъде олимпийски шампион", казва Илиян Илиев години преди успеха на българина.

Карлос изгря на световната сцена още през 2018 г., на 14 години, на европейско първенство по вдигане на тежести за младежи в Сан Донато, Италия. Там той не просто спечели златото, но го направи безапелационно, като вдигна с 11 кг повече от втория в класирането.

Още докато Илиян Илиев е сред живите, Карлос получава предложения да представя други държави, сред които Катар и Бахрейн, които му обещават сериозни финансови възнаграждения и отлични условия за развитие. Въпреки това, момчето от Червен бряг избира да остане вярно на България.

Отличията на Насар

Олимпийски игри

- 2024 г. – злато – Париж, Франция – категория до

Световно първенство

- 2019 г. - злато - Лас Вегас, САЩ– младежи – категория до 73 кг

- 2021 г. - злато – Ташкент, Узбекистан – мъже – категория до 81 кг

- 2024 г. - злато - Манама, Бахрейн – мъже – категория до 89 кг

Европейско първенство

- 2018 г. - злато - Сан Донато, Италия – младежи – категория до 69 кг

- 2019 г. - злато - Ейлат, Израел – младежи – категория до 81 кг

- 2021 г. - сребро - Москва, Русия – мъже – категория до 81 кг

- 2022 г. - сребро - Тирана, Албания - мъже - категория до 89 кг

- 2023 г. - злато - Ереван, Армения – мъже – категория до 89 кг

- 2024 г. - злато - София, България – мъже – категория до 89 кг

- 2025 г. - злато - Кишинев, Молдова - мъже - категория до 96 кг

