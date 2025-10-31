Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)

Карлос Насар има двумесечен срок, за да вземе решение дали ще приеме оферта от чужда страна, научи bTV. Ако олимпийският ни шампион се съгласи да представя друга държава до 31 декември, то наказанието му да не се състезава ще бъде една вместо две години.

В същото време стана ясно, че Карлос и останалите български щангисти, които са заслужили премии от световното първенство във Фьорде, Норвегия, все още не са получили тези средства.

Няма премии

Информацията беше потвърдена от Министерството на младежта и спорта. От ведомството уточниха каква е причината:

„Награждаването с парични награди на спортисти-медалисти и призьори от европейски и световни първенства, олимпийски игри, както и на треньорите и на длъжностните лица, пряко свързани с тяхната подготовка, се извършва съгласно Наредба № 5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица. Съгласно наредбата, предложенията за награждаване се внасят в Министерството от Българската федерация по вдигане на тежести. Към момента предложенията не са постъпили в ММС. Срокът за тяхното подаване е до 31 декември 2025 година.“

От Българската федерация по вдигане на тежести все още не са свикали Управителния съвет, на чието заседание да бъде гласувано решението. От Федерацията увериха пред bTV, че заседание ще има, но дата все още не е оповестена. На заседанието се очаква да бъде внесена и подписката с гласове против управлението на президента Стефан Ботев.

Общата сума на премиите от световното първенство във Фьорде възлиза на над 250 000 лева.

Трима от щангистите ни ще бъдат поощрени за своите резултати в Норвегия. Това са:

- Карлос Насар (115 000 лева)

- Иван Димов (24 000 лева)

- Христо Христов (18 000 лева)

Карлос Насар продължава да е без договор с Българска федерация по вдигане на тежести. От ММС уточниха за bTV, че при сключен контракт между двете страни трикратният световен шампион ще получи и допълнителни средства за подготовка:

„За 2025 г. за Карлос Насар са определени средства в размер на 45 600 лв. за дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване на спортисти. Средствата се предоставят след сключване на договор между съответната федерация и спортиста. Към настоящият момент в ММС не е предоставен такъв между Карлос Насар и Българската федерация по вдигана на тежести“, коментират от Министерството на младежта и спорта.

Снимка: Lap.bg

Интересът към Карлос Насар не стихва. По информация на bTV, 4 страни, сред които и европейска, следят изкъсо случващото се между Насар и Българска федерация по вдигане на тежести. Най-сериозен апетит за подписа на Карлос имат от Бахрейн.

В момента олимпийският ни шампион е именно там, където е официален гост на Младежките азиатски игри.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK