bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Клубове и национали готвят протест срещу Стефан Ботев

Искат оставката на президента на федерацията по вдигане на тежести

Клубове и национали готвят протест срещу Стефан Ботев

Националният отбор по вдигане на тежести и клубове от цялата страна излизат на протест срещу все още вписания президент на федерацията Стефан Ботев. Планираната дата е 5 март.

В протеста с искане за оставка на Ботев ще участват всички национали, включително олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар. Суперталантът подкрепи публично Асен Златев, който впоследствие победи Ботев при вота на извънредното общо събрание в средата на декември.

Финансовите проблеми на централата поставят под въпрос участието на България на европейското първенство в Батуми (Грузия). Федерацията не може да подаде отчета си към Министерство на младежта и спорта, което възпрепятства финансирането на федерацията за 2026 г.

Отчетът не може да бъде подаден заради Ботев, който не е предоставил документи за разходите през миналата година и повечето членове на УС отказват да подпишат непълен доклад.

Ботев сочи Златев

Преди 11 дни Ботев разпространи имейл до всички клубове, в който обвини Златев, че не е осигурил финансиране. Последният обаче все още не е встъпил в длъжност заради съдебни жалби срещу избора му от 3 клуба, близки до Ботев.

В края на миналата седмица, на разгорещено заседание на Управителния съвет, Ботев е бил призован да се оттегли или да поска от обжалващите да изтеглят жалбите си. Отказал категорично и отново хвърлил вината върху Златев.

Тази патова ситуация принуждава националите да прибегнат до протест, с който да насочат вниманието на служебния спортен министър Димитър Илиев към проблема.

Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!
Тагове:

протест криза отчет национали оставка финансиране вдигане на тежести щанги финансова федерация клубове стефан ботев Карлос Насар Асен Златев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

10 от Ботев Пловдив посякоха Лудогорец в края

10 от Ботев Пловдив посякоха Лудогорец в края
Брилянтна история за брилянтен отбор (СНИМКИ)

Брилянтна история за брилянтен отбор (СНИМКИ)
ЦСКА представи седми нов

ЦСКА представи седми нов
УЕФА наказа Престиани след скандала

УЕФА наказа Престиани след скандала
Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици

Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици

Последни новини

10 от Ботев Пловдив посякоха Лудогорец в края

10 от Ботев Пловдив посякоха Лудогорец в края
УЕФА наказа Престиани след скандала

УЕФА наказа Престиани след скандала
ЦСКА представи седми нов

ЦСКА представи седми нов
Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици

Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV