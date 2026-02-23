Клубове и национали готвят протест срещу Стефан Ботев

Националният отбор по вдигане на тежести и клубове от цялата страна излизат на протест срещу все още вписания президент на федерацията Стефан Ботев. Планираната дата е 5 март.

В протеста с искане за оставка на Ботев ще участват всички национали, включително олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар. Суперталантът подкрепи публично Асен Златев, който впоследствие победи Ботев при вота на извънредното общо събрание в средата на декември.

Финансовите проблеми на централата поставят под въпрос участието на България на европейското първенство в Батуми (Грузия). Федерацията не може да подаде отчета си към Министерство на младежта и спорта, което възпрепятства финансирането на федерацията за 2026 г.

Отчетът не може да бъде подаден заради Ботев, който не е предоставил документи за разходите през миналата година и повечето членове на УС отказват да подпишат непълен доклад.

Ботев сочи Златев

Преди 11 дни Ботев разпространи имейл до всички клубове, в който обвини Златев, че не е осигурил финансиране. Последният обаче все още не е встъпил в длъжност заради съдебни жалби срещу избора му от 3 клуба, близки до Ботев.

В края на миналата седмица, на разгорещено заседание на Управителния съвет, Ботев е бил призован да се оттегли или да поска от обжалващите да изтеглят жалбите си. Отказал категорично и отново хвърлил вината върху Златев.

Тази патова ситуация принуждава националите да прибегнат до протест, с който да насочат вниманието на служебния спортен министър Димитър Илиев към проблема.