Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)

Той получи подкрепа лично от Карлос Насар

Олимпийският шампион от Москва 1980 Асен Златев е новият президент на Българската федерация по вдигане на тежести! 

Това стана ясно след извънредното общо събрание на централата днес, 15 декември! 

За Златев гласуваха 21 клуба. 

Той има личната подкрепа на олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар

В битката за поста Златев влезе с досегашния президент Стефан Ботев, който получи само 10 гласа. 1 от делегатите се въздържа от избор.

Кой е Асен Златев?

Новият президент на родната централа е един от най-успешните български щангисти. 

Той е първенец от олимпийските игри в Москва 1980. Освен това във витрината си Златев има три световни (1980, 1982, 1986) и пет европейски титли (1980, 1982, 1984, 1985, 1987). 

За първи път той застава начело на централата. 

Настоящата звезда на световните щанги - олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар, многократно е посочвал Златев за негов пример в спорта. 

Новият звяр на подиума – с техниката на легенда (ВИДЕО)

Състоянието на федерацията

В последните години централата на един от най-успешните ни спортове се свързваше предимно със скандали

През ноември 2024 г. начело застана Стефан Ботев, който успя да намери спонсор и да спре процедурата по обявяване на фалит, започната от неговия предшественик Антон Коджабашев.

 

Снимка: Димитър Тасев

Ботев обаче влезе в конфликт с Насар, който отказваше да подпише договора си, тъй като не беше удовлетворен от финансовите условия. По този начин той не можеше да получи полагащите му се възнаграждения за европейската и световната си титли от 2025 г. 

Призив

След избора на Златев, самият Насар призова различията да се изчистят по време на събранието и да не се стига до дела, които забавят работата на институции като Българския олимпийски комитет, федерациите по лека атлетика и борба. 

Снимка: Станимира Атанасова

Златев пък призова спонсорът да продължи да помага на вдигането на тежести по познатата схема - с по 40 000 лева всеки месец.

Още преди изборите Асен Златев заяви, че не се вижда като дългогодишен президент на федерацията, а като гарант за стабилност. 

