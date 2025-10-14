Колко близо е Насар: Седемте бога на щангите

Само на 21 с олимпийска и по три световни и европейски титли - Карлос Насар вече е феномен във вдигането на тежести. Още повече че пред него има дълъг път на подиума, стига да е здрав.

Както вече стана дума - талантът от Червен бряг се нареди сред четиринайсетте българи с три или повече световни титли. И е вторият най-млад в списъка след Иван Иванов.

Колко близо обаче е Карлос до Пантеона на боговете в тежката атлетика? До славните исполини, запазили мястото си в историята не само с титли и медали, но и с постижения на ръба на човешките възможности?

Системата Синклер

Да започнем с малко теория. Тъй като категориите и респективно рекордите непрекъснато се променят през годините, е необходима единна система за оценяване на резултатите. Тук на помощ идва системата "Синклер" - коефициент, който определя постижението спрямо личното тегло. Тя е и инструмент, използван от световната федерация.

Коефициентът на Синклер, получен статистически, се коригира всяка олимпийска година и се базира на световните рекорди в различните категории от предходните няколко години.

Кой е №1 за всички времена? Отговорът е съвсем кратък - Наим Сюлейманоглу. На олимпийските игри в Сеул 1988 той изтласква 190 кг в категория до 60 кг. По системата "Синклер" това са ненадминатите 292.31 точки.

А първият, нахлул в най-престижния клуб на щангите - тези, които са вдигнали три пъти или повече личното си тегло, е Стефан Топуров. Във Варна през 1984 г. той тласка 185 кг в категория до 60 кг. По-късно Нено Терзийски записва 171/56 (Острава, 1987). Ангел Генчев заковава над главата 202,5 кг при лично тегло 67,5 кг, но по-късно златото му от Сеул 1988 е отнето заради допинг.

Последните трима

Под номер 5 влиза Халил Мутлу - 168/56 (Тренчин, 2001). Последни се присъединяват севернокореецът Юн-Чол Ом (168/56 в Лондон 2012) и китаецът Люн Цинцюан (170/56 в Рио 2016).

Поне на този етап Карлос Насар е далеч от тези стандарти. Все пак - неговите 222 кг от Фьорде 2025 са световен рекорд в новата категория до 94 кг и му гарантираха титлата по драматичен начин след изоставане от 9 кг в изхвърлянето.

Бъдещето е пред него. А неговият кондиционен треньор Милко Георгиев прогнозира, че олимпийският шампион от Париж 2024 без проблем ще тласне 240 кг. Те автоматично биха го наредили на четвърто място в списъка.

Постижения по системата "Синклер"

Наим Сюлйеманоглу 292.31

Ангел Генчев 286.94

Стефан Топуров 284.62

Нено Терзийски 277.18

Люн Цинцюан 275.56

Халил Мутлу 272.32

Юн-Чол Ом 272.32

…

Карлос Насар 261.53