"Колкото и кал да хвърляте, някои са родени да сияят"

Насред допинг аферата - Ивет Лалова получи емоционална подкрепа от една от близките си приятелки на пистата. Спортист №1 на България за 2015 година Габриела Петрова публикува пост в социалните мрежи.

"Когато сияеш, дразниш онези, които живеят в тъмнина!", започва състезателката на троен скок. "Годината е 2013, първото ми състезание с националния отбор. Знаех,че тя ще е там, и нямах търпение да се запознаем. Очите ми светнаха в мига, в който я видях... и така светят и до днес, когато знам, че ще я видя."

"От тогава сме приятелки, сестри... семейство! Били сме заедно и в хубавото, и в лошото! Познавам атлета Ивет, жената Ивет и майката Ивет. И във всичко тя е прекрасна, истинска и честна!"

Благодаря ти, Ивче, за светлината

"Не може да бъдеш голям спортист, ако не си голям човек! Учила съм се от нея на професионализъм, професионална етика и доброта. Един ден ще науча и децата си!"

Колкото и кал да хвърляте, някои хора са родени да светят ярко! Благодаря ти, Ивче, за светлината! Обичам те!"

Шокиращата новина за наличие на забраненото вещество остарин (ostarine glucuronide) в пробата на Ивет Лалова от олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. разбуни духовете в световния спорт.

Пробата ѝ бе отворена повторно заради нов метод за тестване, а тя иска отваряне на Б-пробата и възможност да се защити и да изчисти името си. Лалова е категорична, че никога не е употребявала забранени вещества, с които да подобри спортната си форма.