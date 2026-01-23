Остаринът от пробата на Лалова открит и в... Арафат и Комунист

Шокиращата новина за наличие на забраненото вещество остарин (ostarine glucuronide) в пробата на Ивет Лалова от олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. разбуни духовете в световния спорт.

Пробата ѝ бе отворена повторно заради нов метод за тестване, а тя е категорична, че ще поиска отваряне на "Б" проба и възможност да се защити и да изчисти името си. Лалова е категорична, че никога не е употребявала забранени вещества, с които да подобри спортната си форма.

На този фон и докато сме в изчакване на развръзка, с надежда тя да е в полза на една от най-добрите ни атлетки в историята, отваряме дебелите книги, за да разясним какво е това вещество остарин и защо се използва.

При това не само от хора, а и от... коне. Случаят е от 2021 г., а в него са замесени Арафат и Комунист!

Забранено от 2008 г.

Както се казва и в изявлението на Лалова, остаринът е забранителния списък на Световната антидопингова агенция от 2008 г. Той обаче може да се съдържа в хранителни добавки, без да упоменат в етикета.

"Остарин е сред субстанциите, за които антидопингови и спортни институции през годините многократно са предупреждавали, че съществува реален риск от неумишлено излагане, включително чрез хранителни добавки със замърсени или недекларирани на етикета съставки.

Снимка: Getty Images

В официално съобщение американската анти-допинг агенция (USADA) посочва, че в техния списък с високорискови продукти има 72 продукта, съдържащи Остарин, като при 19 от тях веществото не е декларирано на етикета. Паралелно, научни публикации обобщават документирани случаи на хранителни добавки, замърсени с Остарин, с което подчертават, че дори минимални следи от субстанцията могат да доведат до неблагоприятни аналитични резултати", се казва в позицията.

Остаринът се открива лесно и с по-остарели методи.

За какво се използва?

Остаринът принадлежи към групата на т.нар. SARM (Selective Androgen Receptor Modulators – селективни модулатори на андрогенните рецептори). Те са разработени с идеята да имитират част от ефекта на анаболните стероиди, но по-селективно – основно върху мускулната и костната тъкан.

Първоначално остаринът е създаден за медицински цели, включително при състояния като загуба на мускулна маса, остеопороза и възстановяване след тежки заболявания. Въпреки това, той не е одобрен за свободна употреба.

Снимка: Getty Images

В спорта веществото се използва за натрупване на мускулна маса и запазването ѝ, по-бързо възстановяване след травми, повишаване на сила и издръжливост.

В спорта е възприет като по-лека форма на анаболните стероиди. У нас остаринът е достъпен за продажба, като се откриват и таблетки, и дори "писалки" за инжекционно поставяне. Очаквано той се използва най-вече от ентусиастите, които искат да натрупат мускулна маса бързо.

Но употребата му включва и странични ефекти! Сред тях са силно главоболие, гадене, анемия, умора, диария, болки в гърба. Към това прибавяме потискането на производството на тестостерон, както и ниско либидо.

Случаите

Остеринът е добре познат на допинг-ченгетата.

Снимка: Lap.bg

Най-известният случай с употребата му може би е този от 2016 г., когато боксьорът Александър Поветкин бе уличен в употребата му ден преди мача си срещу Бермейн Стивърн за междинната титла на Световния боксов съвет, която трябваше да му отвори вратите към среща за световната титла. Тя бе притежание на Дионтей Уайлдър.

Редица атлети също са уличавани в употреба. През март 2016 г. австралийската триатлонистка Лиза Марангон получи 4-годишна забрана да участва в състезания. През февруари 2017 г. американската триатлонистка Бет Гердес получи 2-годишно наказание за наличие на остарин в пробата, а американската триатлонистка Лорън Барнет бе със спрени права за 6 месеца.

Преди две години бразилецът Тиаго Браз - олимпийски шампион в овчарския скок от Рио, беше уличен в употреба на остерин и наказан за 16 месеца.

Снимка: Lap.bg

Колоездачите Матео Спреафико и Никита Новиков също бяха санкционирани заради веществото.

Най-интересният случай пък е на два... коня. През 2021 г. след състезание на хиподрума Уудбайн в Торонто, чистокръвните Арафат и Комунист дават положителна проба за остерин.

С решение на Комисията по алкохол и хазарт на Онтарио, издадено на 30 май 2022 г., конете бяха извадени от класирането във въпросните състезания, а техният треньор Робърт Герл беше глобен със 100 000 долара (както и конфискуван награден фонд) и отстранен от състезания за 20 години.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK