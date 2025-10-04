bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Малена Замфирова е най-добрият млад спортист на Европа! (ВИДЕО И СНИМКИ)

Получи чек за 15 000 евро

Малена Замфирова спечели голямата награда в 10-ото издание „Пьотър Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) за най-добрия млад спортист. Това стана след гласуване на представителите на всички Национални олимпийски комитети на Стария континент в Малта, където късно снощи се проведе тържествена церемония.

„Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от всички комитети от цяла Европа. Когато подавахме кандидатурата, дори не мечтаехме, че тази вечер един български спортист ще е на сцената и то с най-голямата награда“, коментира Весела Лечева.

Ще инвестира в своята подготовка

Първото място на 16-годишната Малена й носи и чек от 15 000 евро – най-голямата парична награда, която тя ще инвестира в своята подготовка.

Малена Замфирова спечели златен медал в отборното състезание по паралелен слалом и сребърен медал в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на Световното първенство за юноши на FIS в Закопане, Полша, през март.

Часове преди гласуването Малена направи силна реч пред делегатите, с която защити оставането на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма.

Тя участва в 45-ия Семинар на ЕОК като един от петимата финалисти, като речта й предизвика аплодисментите на цялата зала, а българката получи специалните поздравления на председателя на ЕОК Спирос Капралос и на еврокомисаря Глен Микалеф.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Малена Замфирова разчувства МОК с призив за спасяване на сноуборда (ВИДЕО)
Тагове:

награда весела лечева европа сноуборд злато малта подготовка сребро чек Малена Замфирова Семинар на ЕОК

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Гледах Интер до 2 през нощта и после станах световен шампион!"
Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)

Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)
Един по-малко: Испания без Ямал срещу България

Един по-малко: Испания без Ямал срещу България
Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха (ВИДЕО)

Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха (ВИДЕО)

Последни новини

"Смъртта на баща ми промени всичко": Мариела Пашалиева вече не е треньор на Италия

"Гледах Интер до 2 през нощта и после станах световен шампион!"
Тенисистка избяга от баща насилник и работи като касиерка

Тенисистка избяга от баща насилник и работи като касиерка
От Пенев до Бленджини – тайната е една: Левски

От Пенев до Бленджини – тайната е една: Левски
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV